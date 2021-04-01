مبابي مستاء من «الميكروسكوب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أنهى الفرنسي الشاب كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان معسكر منتخب «الديوك»، الذي شهد 3 مباريات رسمية، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، من دون أن يسجل أي هدف، وبدا مستواه أقل كثيراً، مما يظهر عليه مع ناديه الباريسي.

واعترف مبابي في تصريحات نقلها راديو تليفزيون مونت كارلو سبورت، بأن أصابه التعب من كثرة الجدل والنقاش حول مستوى أدائه مع «الديوك»، وعن مستقبله مع ناديه، وأبدى استياءه لأن الأضواء كلها مسلطة عليه، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر يلعب لناد خارج فرنسا. وقال مبابي: أنا موجود كل الوقت، ولكني منذ أن وقعت عقداً مع سان جيرمان، تم وضعي في هذا الإطار، وتحت الميكروسكوب دائماً، ولولا ذلك لكان الوضع اختلف كثيراً.

وفيما يتعلق بقراره فيما يتعلق بمستقبله مع ناديه، قال مبابي: لم أتخذ أي قرار بعد، سواء بتمديد عقدي أو الرحيل، ووعد بأنه عندما يتخذ قراره سيتحدث عنه ويعلنه أمام الجميع.

وأضاف: سوف نصل إلى اللحظة التي يتعين فيها اتخاذ قرار بشأن مستقبلي، نحن نقترب بالفعل من تلك اللحظة، فهناك حوار مفتوح بيني وبين النادي.

ولم ينفِ مبابي ما إذا كان وضعه في فرنسا، وتسليط الأضواء عليه دائماً، سيكون له تأثير على القرار الخاص بمستقبله مع ناديه، وعلق قائلاً: ربما يكون له تأثير، ولكن الأهم بالنسبة لي، هو أن أشعر بأنني مرتاح نفسياً وفي حالة جيدة أينما وجدت.



