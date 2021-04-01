ليفاندوفسكي يزعج البايرن قبل «الصدمة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يملك بايرن ميونيخ العديد من اللاعبين الأكفاء، ولكن ليس بينهم «رأس الحربة» الهداف الذي يمكنه تعويض غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض للإصابة بتمزق في أربطة ركبته اليمنى، خلال مباراة منتخب بلاده ضد أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2202، واحتياجه لفترة علاج لن تقل عن شهر، ما يعني تأكد غيابه عن المواجهتين الحاسمتين في دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في النصف الأول من أبريل الحالي.

والمشكلة الكبرى التي تواجه هانسي فليك مدرب البافاري، إنه لا يمك بديلاً لليفاندوفسكي، مساوياً له في الكفاءة والقدرة على تسجيل الأهداف الغزيرة، والتي بلغت حتى الآن 48 هدفاً، في 36 مباراة فقط، منذ بداية الموسم، ولعل هذا ما جعل النجم الألماني المخضرم لوثر ماتيوس أسطورة البايرن و«المانشافت»، يقول إن ليفاندوفسكي ليس له بديل.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن ليفاندوفسكي ليس له منافس حقيقي في مركز رأس الحربة الصريح، ليس هذا الموسم فقط، وإنما منذ مجيئه إلى «البافاري» عام 2014، و«البديل» الوحيد في مركزه هذا الموسم هو الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو- موتينج، الذي عادة ما يلعب دور الرجل الثاني في مركز المهاجم، ولكن محصلته من الأهداف لا تقارن على الإطلاق، بما يسجله ليفاندوفسكي، إذ إنه لم يسجل سوى هدفين فقط في 5 مباريات شارك فيها هذا الموسم في «الشامبيونزليج».

ونصح الموقع فليك مدرب البايرن، بأن يستقر على اختيار العقل والمنطق، بالاعتماد على توماس موللر، الذي يقوم عادة بدور صانع اللعب بين الخطوط، كرأس حربة صريح، وهذا الاختيار يتطلب من فليك أن يعيد توزيع أدوار أجنحته الثلاثة، كينجسلي كومان «يساراً»، وليروي ساني «يميناً»، وسيرجي جنابري في القلب تحت رأس الحربة توماس مولر، على أن يتبادل جنابري مع مولر مركزيهما، ويعتبر هذا هو الحل الأمثل، إذا كان فليك يرغب في الحفاظ على الطريقة التي يلعب بها دائماً 4-2-3-1، بشرط ألا يتعرض أي من هؤلاء اللاعبين للإصابة قبل مواجهة الصدمة ضد سان جيرمان.

وقال الموقع إنه أي كان اللاعب الذي سيحل محل ليفاندوفسكي كرأس حربة، فإنه لن يكون بأي حال بنفس قوة ومهارة النجم البولندي في تسجيل الأهداف، ولابد أن يعترف فليك بأنه سيفتقد كثيراً دور ليفاندوفسكي الحاسم في صنع الفارق، بفضل موهبته الفطرية في تسجيل الأهداف من جميع الزوايا وكل الاتجاهات، وبقدميه ورأسه.

وأضاف الموقع أن ليفاندوفسكي لعب كل المباريات هذا الموسم، باستثناء 4 مباريات رسمية، واحدة في الدور الأول لكأس ألمانيا، وواحدة ضد كولن في الدوري الألماني «البوندسليجا» 2-1، ومباراتان في «الشامبيونزليج»، الأولى ضد أتليتكو مدريد 1-1» والثانية مع لوكوموتيف موسكو «2- صفر»، ويلاحظ قلة عدد الأهداف فيها، على عكس المباريات التي يشارك فيها ليفاندوفسكي والتي غالباً ما تنتهي بمهرجان أهداف.

واختتم الموقع تقريره بقوله: أمام فليك أسبوع من الآن وحتى مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، وعليه أن يستقر بصفة نهائية على بديل ليفاندوفسكي قبل هذه المواجهة الصعبة أمام الفريق الذي واجهه في نهائي بطولة العام الماضي، وفاز عليه بصعوبة 1- صفر.



