جوندوجان وجنابري «قمة الأسف»

برلين (د ب أ)

أبدى إيلكاي جوندوجان وسيرجي جنابري ثنائي منتخب ألمانيا أسفهما للخسارة المباغتة التي تلقاها «الماكينات» 1- 2 أمام ضيفه مقدونيا الشمالية، في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتجمد رصيد المنتخب الألماني، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب مقدونيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما انفرد منتخب أرمينيا بالصدارة برصيد تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى.

وقال جوندوجان، الذي ارتدى شارة قيادة منتخب ألمانيا، في ظل غياب توني كروس عن اللقاء بداعي الإصابة «لا أعرف كيف أشرح ذلك وليس من السهل شرح هذا الموقف».

وأوضح جوندوجان «كنا ندرك أنه لا يمكننا التقليل من شأن الخصم ولا أعتقد أننا فعلنا ذلك».

وأضاف لاعب وسط المنتخب الألماني «لم نكن جيدين بما يكفي، ويتعين علينا أن نكون أفضل أمام المرمى».

من جانبه، أكد نابري أن الفرصة ما زالت مواتية أمام المنتخب الألماني للتحسن قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تأجلت إلى صيف العام الحالي، بعدما كان مقرراً إقامتها في الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال جنابري عقب اللقاء «نعرف أنه ينبغي علينا القيام بعمل أفضل، عندما يتعلق الأمر بذلك. مازال أمامنا الكثير من الوقت للتحسن».

وأكد جنابري «لست قلقاً بشأن «اليورو»،. لم نبدأ الاستعداد لها بعد والفرصة ما زالت مواتية لتحديد العمل الذي نحتاج للقيام به لنعد أنفسنا للبطولة» .

يذكر أن المنتخب الألماني يلعب في المجموعة السادسة «الحديدية» بنهائيات أمم أوروبا، برفقة المنتخب الفرنسي «بطل العالم» ومنتخب البرتغال «حامل اللقب» ومنتخب المجر.



