«لوريس 123» يعادل هنري و«جريزمان 35» يسبق تريزيجيه

أنور إبراهيم (القاهرة)

أفلت منتخب فرنسا من «الفخ» الذي نصبه له البوسنة والهرسك على أرضه، وعاد «الديوك» بفوز ثمين 1-صفر على هذا المنافس العنيد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان كل من هوجو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي ، ومواطنه أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني نجمي المباراة، فالأول أنقذ مرماه من هدف محقق في الشوط الأول، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة، والثاني سجل الهدف الوحيد.

وحصل النجمان على مكافأة معنوية كبيرة ويستحقانها، إذ أن هذه المباراة هي رقم 123 لهوجو لوريس مع «الديوك»، وعادل بها رقم مواطنه تيري هنري لاعب أرسنال الأسبق، أما جريزمان صاحب الهدف، فقد حقق إنجازاً طيباً آخر، يتعلق بترتيبه بين هدافي المنتخب الفرنسي، إذ تقدم إلى المركز الرابع وله 35 هدفاً، متفوقاً بذلك على مواطنه ديفيد تريزيجيه لاعب يوفنتوس الأسبق «34 هدفاً»، ولم يعد يتقدم عليه سوى ثلاثة لاعبين فقط، هم على الترتيب الساحر المخضرم ميشيل بلاتيني أسطورة الديوك «41 هدفاً»، وأوليفييه جيرو لاعب تشيلسي «44 هدفاً»، وتيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي «51 هدفاً».



