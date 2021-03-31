ليموس يحفز اللاعبين قبل «أبوظبي جراند سلام» و«عالمية المحترفين»

أبوظبي (وام)

أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجو جيتسو، أهمية مشاركة اللاعبين في بطولة «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» التي تقام يومي 2 و3 أبريل، للاستفادة منها في حصد النقاط التي ترفع ترتيبهم في التصنيف السنوي، وهو ما يجعل مشاركتهم في بطولة «أبوظبي العالمية للمحترفين» بالفترة من 6 إلى 9 أبريل، فرصة مثالية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه مستوياتهم، ليكونوا جاهزين لاستئناف المشاركات الخارجية.

وأضاف: نشاط الجو جيتسو لم يتوقف في الإمارات أثناء أزمة انتشار جائحة كورونا، لأن رياضتنا تعلمنا التحدي والصبر، فخلال فترة التعقيم الوطني كنا نتابع تدريبات لاعبينا منزلياً «عن بعد» عبر التطبيقات المختلفة، وكنا أول منتخب في العالم يقيم معسكراً مغلقاً لمدة شهر تقريباً في شهر مايو الماضي، وأقمنا بطولة في نهاية المعسكر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وبعد ذلك توالت المعسكرات والبطولات للمنتخبات والأندية وكل ممارسي اللعبة فلم نتوقف أبداً، لأن رياضتنا تحتاج إلى عمل يومي، ونجحنا بالإرادة والعزيمة، وبشجاعة ودعم مسؤولي مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الذي كان يتابع عملنا بشكل يومي.

وأعرب رامون عن سعادته بتواجده في الدولة باعتبارها وطن الإنسانية، التي تقدم الدعم لكل من يعيش على أرضها، منوهاً بالمساعدة والمساندة التي حصل عليها خلال فترة إصابته وأسرته بفيروس «كورونا» من الأجهزة في الدولة واتحاد الجو جيتسو، حيث تم توفير الرعاية الطبية الشاملة لهم.