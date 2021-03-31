دعوة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في دورة الجري على الجليد

دبي (وام)

تلقت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، دعوة من الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمشاركة في الدورة التدريبية الأساسية للجري على الجليد، التي ستقام على مدى 3 أيام في الفترة من 3 إلى 5 أبريل، والتي ينظمها الأولمبياد الخاص الكويتي، على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM.

وتعد رياضة الجري على الجليد إحدى الرياضات المعتمدة ضمن الألعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، حرصه على استكمال الدورات التدريبية الإقليمية سواء الأساسية أو المتقدمة، للرفع من كفاءات مدربي الأولمبياد الخاص بمختلف برامج المنطقة، وفق خطة عام 2021، برغم ما تعرض له العالم من توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا. وقال الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب، إن الجري على الجليد الرياضة الشتوية الثانية التي سوف تقام لها دورة تدريبية أساسية، وكانت الدورة الأولى قد أُقيمت لرياضة اختراق الضاحية وشهدت إقبالاً كبيراً من مختلف برامج المنطقة، مشيراً إلى أن دورة الجري على الجليد تهدف إلى رفع كفاءة المدربين وضم مدربين جدد من خلال الدورات الأساسية باستقدام خبراء دوليين في تلك الرياضات، خاصة أن رياضة الجري على الجليد تشهد إقبالاً كبيراً من برامج المنطقة للمشاركة بها في الألعاب الشتوية.

وأوضح أن المحاضرات الأساسية بشقيها النظري والعملي سوف يقدمها سيلفستر بولك المندوب الفني للأولمبياد الخاص الدولي لرياضة الجري على الجليد وأحد الخبراء العالميين في تلك الرياضة، وسوف تقوم بتنظيم تلك الدورة والإعداد لها الأولمبياد الخاص الكويتي، من منطلق حرص الرئاسة الإقليمية على مشاركة مختلف برامج المنطقة في تنظيم تلك الأحداث الافتراضية.