«ضمان» و«أبوظبي للدراجات».. اتفاقية تعزيز الرياضة المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي من شأنها تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياتهم.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووقعها كُلّ من حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي - ضمان، والنخيرة الخييلي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، حيث ستقوم «ضمان» بموجب الاتفاقية بدعم ورعاية سلسلة من فعاليات وسباقات الدراجات المفتوحة للجمهور من مختلف الفئات، وذلك استكمالاً للتعاون الراسخ بين الطرفين في تنظيم مجموعة من الفعاليات الرياضية البارزة، التي نجحت في استقطاب مختلف فئات المجتمعات من جميع القدرات في سبيل رفع مستويات اللياقة العامة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عارف العواني: نرحب بهذه الشراكة التي تجمع اثنتين من أبرز المؤسسات في أبوظبي، ومتحمسون للتعاون مع مؤسسات تُشجع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية والمحافظة على لياقتهم البدنية، ما يسهم بشكل رئيس في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وأضاف العواني: لطالما كانت «ضمان» من أوائل المشجعين على ممارسة الرياضة، إذ تواصل الشركة جهودها الرامية إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على النشاط البدني، فضلاً عن دورها في تسليط الضوء على الجانب الممتع من الرياضة، ودورها في تحسين جودة الحياة بشكل عام، لتواصل دورها في دعم استراتيجيات مجلس أبوظبي الرياضي المعنية ببناء مجتمع أكثر صحة.

ومن جانبه، قال حمد عبد الله المحياس: تحرص «ضمان» على المشاركة الفاعلة في مبادرات الصحة البدنية التي تساعد أفراد المجتمع على تبني العادات الإيجابية في نمط حياتهم اليومي، ولطالما قدمنا الدعم المستمر للفعاليات الرياضية المجتمعية على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، باعتبارها عنصراً عاماً في تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وأوضح المحياس: أسهمت شراكاتنا السابقة مع نادي أبوظبي للدراجات في تشجيع شريحة واسعة ومتنوعة من سكان أبوظبي على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، في خطوة دعمت جهودنا الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع نحو اللياقة البدنية بمختلف أشكالها. وتعكس الشراكة الجديدة التزامنا بمواصلة هذه الجهود التي تتماشى مع أهداف الحكومة الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطاً.

وبدوره، قال النخيرة الخييلي: الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه «ضمان» يمثل حافزاً على مواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى، ويعزز نطاق الفعاليات والمنافسات التي ننظمها ويسهم في تعزيز حضورها.

واختتم الخييلي: يسهم تعاوننا مع «ضمان» في تحقيق نجاحات ملموسة، بالنظر إلى نتائجها الإيجابية في تحسين حياة الأفراد. ونتطلع إلى استثمار خبراتها ودعمها المستمر للارتقاء بمستويات الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز رسالتنا الرامية إلى تسليط الضوء على المزايا الصحية لركوب الدراجات، وتوفير عدد أكبر من الفرص لممارسة هذه الرياضة في بيئة تنافسية اجتماعية فريدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجولة الثالثة من سلسلة سباقات «ضمان فالكون» ستنطلق في جزيرة الحديريات بأبوظبي في 5 أبريل المقبل.

وقد ساهم التعاون السابق بين «ضمان» ونادي أبوظبي للدراجات في تنظيم سلسلة متنوعة من فعاليات ركوب الدراجات المستقلة، بما فيها سباق «تحدي ضمان» لمسافة 120 كم في الوثبة، وسلسلة سباقات «ضمان فالكون».