نقطتان تفصلان الشارقة عن درع دوري اليد

رضا سليم (دبي)

نقطتان تفصلان الشارقة عن الفوز بدرع دوري أقوياء اليد للمرة الخامسة على التوالي، بعدما نجح في تحقيق الفوز السابع عشر توالياً، والذي جاء على حساب فريق العين بنتيجة 30-18، في المباراة التي جرت بينهما بصالة «البنفسج»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 17-13، ليرفع «الملك الشرقاوي» رصيده إلى 51 نقطة، فيما رفع العين رصيده إلى 43 نقطة، وهو أقرب الفرق في الوصافة بعد الشارقة.

وطبقاً لحسابات النقاط يحتاج الشارقة إلى نقطتين فقط، حيث يكفيه تعادل وحيد في 3 مباريات متبقية، وهو الأمر المشروط بفوز العين بمبارياته الأربع المتبقية، وهو ما يعني أن مواجهة الوحدة في الجولة العشرين غداً الجمعة بصالة الشارقة، هي مباراة حسم الدرع قبل نهاية المسابقة بجولتين، وفي حالة فوزه سيرفع رصيده إلى 54 نقطة، حيث سيحصل «في حالة الخسارة» بآخر مباراتين على نقطة الخسارة ويرفع رصيده إلى 56 نقطة، وهو ما يعني أن أي فريق لن يلحق به، خاصة العين الذي يعني فوزه في مبارياته الأربع وصوله للنقطة 55.

في الوقت نفسه خطف شباب الأهلي مباراة الوحدة في الثواني الأخيرة، بعدما فاز عليه بفارق هدف 30-29، فيما فاز مليحة على بني ياس بنتيجة 26-20، وتفوق الوصل على الظفرة بنتيجة 26-23.

وبعد الجولة 19 يتصدر الشارقة القمة برصيد 51 نقطة، وثانياً العين بـ43 نقطة، فالنصر بـ42 نقطة، ويأتي مليحة رابعاً بـ41 نقطة، وشباب الأهلي الخامس 38 نقطة، والوصل السادس 36 نقطة، والجزيرة السابع 34 نقطة، ودبا الحصن الثامن 25 نقطة، والوحدة التاسع 24 نقطة، وبني ياس العاشر 22 نقطة، والظفرة الـ11 والأخير 20 نقطة.