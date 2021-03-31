انطلاقة رائعة لـ«دولية» حمدان بن راشد للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بطولة حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالث بطولات فزاع الدولية لعام 2021» بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، وذلك برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وشهد اليوم الأول إقامة 60 مباراة، قدم خلالها اللاعبون مستويات جيدة رغم التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، والذي استمر لمدة 14 شهراً، لتكون عودة النشاط الدولي للريشة الطائرة البارالمبية من دبي، فيما شهدت النسخة الحالية تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في البطولة، في أعقاب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية، التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، وشهدت البطولة كذلك الظهور الأول لـ3 دول هي الكويت ونيبال والمالديف.

وفي فئة wh2 فاز الإيطالي سوما على لاعبنا محمد الزرعوني بشوطين دون رد 21/‏‏‏18 و21/‏‏‏14، فيما فاز الألماني نيلس على لاعبنا حميد السناني 21/‏‏‏2 و21/‏‏‏3 في فئة sl4، بينما فازت الهولندية صوفيا على لاعبتنا سلامة الخاطري في فئة sl4 21/‏‏‏9 و21/‏‏‏7.

وفي فئة sl5 فاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف 21/‏‏‏8 و21/‏‏‏19.

حضر منافسات اليوم الأول ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، وذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعدد من رؤساء الوفود المشاركين في البطولة.

من ناحيته، وصف ماجد العصيمي المشاركة في النسخة الثالثة بالقياسية، رغم الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم، وأدت إلى إيقاف نشاط «أصحاب الهمم»، وقال: قيادتنا الرشيدة كانت سبباً رئيساً في عودة النشاط لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، لتصل الرسالة إلى العالم بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها، وفق إجراءات احترازية عالية المعايير.

وأضاف: بطولة الريشة الطائرة استثنائية بعد قرار اللجنة المنظمة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي بتغيير مسمى البطولة، لتحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع وهو المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الأمر يأتي عرفاناً وتقديراً بما قدمه الراحل لـ«أصحاب الهمم».

من ناحيته، وصف أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، انطلاقة الحدث بالجيدة رغم التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن اللاعبين الذين شاركوا في نسخة دبي أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط الرياضي الدولي للريشة الطائرة من دبي.

وقال: عدد الدول واللاعبين في النسخة الحالية تمثل انطلاقة جيدة رغم الجائحة، بعد أن شهدت النسخة الماضية وجود 220 لاعباً ولاعبة من 39 دولة.