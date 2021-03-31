«الأكاديمية العالمية» ترعى «ميريس»

دبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية البادل تنس العالمية «WPA» في دبي، عقد رعاية مع النجم العالمي خواني ميريس، ليرتدي بموجبها قميص يحمل علم الإمارات وشعار واسم الأكاديمية بمختلف البطولات والاستحقاقات الدولية، التي سيشارك فيها بموجب الرعاية الممتدة لعام قابل للتجديد. ويعتبر الإسباني ميريس أحد اللاعبين المحترفين بتاريخ الرياضة، ويملك مسيرة حافلة بالإنجازات بإحراز العديد من الألقاب بالجولة العالمية للبادل تنس «WPT»، حيث تصدر التصنيف العالمي، وحاز المرتبة الثانية لفترة طويلة، ويحتل حالياً المركز 15، وتوج بلقب بطولة العالم 4 مرات مع إسبانيا.