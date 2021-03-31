ميرزا يتصدر سباق «فردي ضد الساعة» للدراجات

دبي (الاتحاد)

تصدر يوسف ميرزا دراج المنتخب الوطني وفريق الإمارات للمحترفين، سباق الفردي ضد الساعة للأندية للكبار الذي نظمه اتحاد الدراجات بالحمرية بالشارقة، لمسافة 30 كم على دورتين، وجاء أحمد يوسف المنصوري دراج نادي النصر في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث دراج نادي شباب الأهلي جاسم علي حسن.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، جاء محمد حميد محراب دراج شباب الأهلي في المركز الأول، وزميله من نفس النادي عمر عبدالرازق بالمركز الثاني، فيما حل راشد سويدان من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

وشهدت منافسات سباق الفردي العام للإناث لمسافة 45 كم على ثلاث دورات، مشاركة 3 فئات، وأسفرت نتائجها عن تصدر صفية الصايغ من نادي النصر منافسات الأندية، وجاءت ليدا أدلين من نادي أبوظبي بالمركز الثاني، ثم شيخة راشد من نادي النصر في المركز الثالث، وفي منافسات اللاعبات المواطنات الهواة، حلت المتسابقة هالة محمد من فريق الوثبة في المركز الأول، تلتها فاطمة رحماني من شرطة دبي في المركز الثاني.

وفي منافسات فئة الهواة المقيمات، كانت الصدارة لمتسابقات شرطة دبي عن طريق كارميلا شبريان صاحبة المركز الأول، وسماح خالد في المركز الثاني، وابتسام زايد الثالث.