بيدرو: مواجهة النصر بالنسبة للعين «نهائي كأس»

العين (الاتحاد)

قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، إن استعدادات فريقه لمواجهة النصر، والمقررة مساء الجمعة، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، تمضي بصورة جيدة، وقال: «مباراتنا القادمة في الدوري مهمة للغاية، وسنتعامل معها بمبدأ مباريات نهائي الكأس، لأننا نواجه الفريق الذي يتقدمنا على جدول الترتيب بفارق نقطتين، كما ندرك مدى أهمية المواجهة كذلك بالنسبة للمنافس، وهدفنا حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعنا على لائحة الدوري في نفس الوقت».

وأكمل: تركيزنا منصب على مواجهة النصر ولا نفكر في سواها حالياً، وندرك أنها لن تكون سهلة قياساً بمردود المنافس ومستوى لاعبي الفريق الذين يتمتعون بالمهارات والإمكانيات العالية، غير أننا نخوض التحدي على أرضنا ومطالبين بالاستفادة من كل الظروف وإظهار الرغبة القوية في حصد النقاط الثلاث ولكن في المباريات الكبيرة تكون حظوظ الفريقين المتنافسين في الفوز بنتيجة المباراة متساوية بنسبة 50% لكل فريق، ونأمل أن نكون الفريق الفائز بالمباراة من خلال زيادة نسبة حظوظنا في الفوز بنتيجتها.

وتابع: مطالبون بالعمل الجاد والتركيز ومواجهة النصر تعتبر ضمن تحضيراتنا لمبارياتنا في دوري أبطال آسيا، وكذلك هي فرصة لتحسين مستوى أداء اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أحمد برمان وكايو كانيدو فهم بحاجة للتناغم مع مستوى الفريق في المباريات وأن يكونوا بدرجة الجاهزية المطلوبة وهي فرصة أيضاً للاعبين الشباب الذين انضموا لصفوف الفريق مؤخراً وأظهروا مستوىً جيداً ونرغب في منحهم المزيد من الفرص ومشاركتهم تعد جزءاً من تحضيرات الفريق لما هو قادم من المنافسات وكل مباراة تعد مهمة بالنسبة لنا، فنحن لا نفكر فقط في المواجهات الآسيوية، ولكن نركز أيضاً على المباراة التالية المهمة لنا وهي مباراتنا مع فريق النصر وكما ذكرت سابقاً، فهي مباراة نهائي وأعيننا على نقاط المباراة الثلاث، ولذلك على اللاعبين أن يتمتعوا بمستوى تركيز عالٍ في هذه المباراة.