«شرم الشيخ» للهجن العربية يكتب النجاح بـ30 شوطاً

شرم الشيخ (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن السباق الثاني للهجن العربية لموسم 2021 في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في جمهورية مصر العربية.

وأقيم السباق الذي جرى على أرضية ميدان شرم الشيخ على مدار 30 شوطاً، بمشاركة الهجن الأصيلة المملوكة لأبناء قبائل مصر من محافظات سيناء الشمالية والجنوبية والإسماعيلية والوادي الجديد والسويس والشرقية والأقصر والمنيا وسوهاج.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هذا السباق هو استكمال لسلسلة سباقات انطلقت في شرم الشيخ، حيث تستقبل المدينة شهرياً هجانة من كل محافظات مصر للتنافس، مؤكداً أن المهرجان عيد لكل أهل الإبل تشهده مدينة شرم الشيخ.

وقدم فودة الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل، وهو الدعم الذي وصفه بأنه ساعد في مزيد من الازدهار في كل المجالات، لافتاً إلى أن تعاون مصر والإمارات ساعد بشكل كبير في تنشيط سباقات الهجن على أرض مدينة شرم الشيخ،

وقال: رياضة سباقات الهجن نجحت في مدينة شرم الشيخ بجذب المئات من ملاك الهجن من كل محافظات مصر.

مضيفاً: الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الإنجازات في تطوير مضمار سباق الهجن، بإضافة مضمار لسباقات الخيل وقرية تراثية متكاملة، وموقع ضيافة متميز لاستقبال الضيوف أثناء الفعاليات

وقال محافظ جنوب سيناء: جارٍ التوسع في إنشاء ميادين سباقات الهجن بجنوب سيناء بتطوير ميدان نويبع ليصبح ميدان تدريبي للهجن.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ: إن ميدان السباق أصبح من أهم المشروعات في المدينة التي لها أولوية واهتمام، مشيراً أنه الميدان مجهز بمسار سباق وبوابات انطلاقة وغرفة تحكيم ومراقبة وأماكن انتظار هجن ومنصة مجهزة وقاعة استقبال، وهي جهود قدمتها الدولة كبنية تحتية أساسية للإسهام في نجاح هذه الرياضة.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن: إن إحياء تربية الإبل والعودة للاهتمام بها كان وراءه هذه السباقات كما أنها وضعت مصر على خريطة رياضة الهجن عربياً، واستطاعت الهجن المصرية كسر التوقيت والاستعداد للتنافس في أي بطولة تمثل بها مصر.

وقال الدكتور مهدى البياضي مدير البطولة: إن أشواط البطولة جرت على 30 شوطاً، وتم إعلان أسماء الفائزين بأول 10 مراكز أولى في كل شوط.

وقال حرب المزينى أحد كبار الملاك: إنهم يثمنون كل هذا الاهتمام من الدولة بهم، والتي أعادتهم مجدداً للاهتمام وتربية الإبل.

وأشار خليل أبوعكفة من كبار مربى الهجن، أن الملاحظ أنه بعد فعاليات السباق زادت قيمة الهجن للضعف، وأصبحت لها سوق وتباع وتشترى، ويتنافس الملاك على شرائها، وأضاف: أنها أيضاً أعادت الاهتمام بالسلالات الأصلية للهجن العربية في سيناء المعروفة بقوتها.