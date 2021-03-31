تين كات: اتحاد كلباء جدير بالاحترام وأثق في فوز الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء الجمعة بالجولة 23 من دوري الخليج العربي بالصعبة، لأنها أمام منافس يقدم موسماً متميزاً ويستحق الاحترام، لكن شدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على الفوز، مشيراً إلى أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الجزيرة في «ديربي» العاصمة بالجولة الماضية يمثل دافعاً إضافياً للاستمرار في سكة الانتصارات.

وقال تين كات: بالطبع ستكون هناك تغييرات في التشكيلة وطريقة اللعب التي تتحدد في التدريب الأخير بعد الوقوف على مدى الجاهزية عند اللاعبين خاصة أننا نأتي من فترة توقف، خليل إبراهيم خارج الحسابات في هذه المباراة للإيقاف، ومبوكو سنقرر مشاركته من عدمها غداً لأنه تدرب يوماً واحداً بعد تعافيه من الإصابة.

وأضاف: هذه المباراة لن تكون بروفة للقاء الزوراء العراقي الأربعاء المقبل في ملحق دوري أبطال آسيا، لأن اتحاد كلباء فريق جيد وهي مباراة مختلفة تماماً عن التي تليها، لذلك كل تركيزنا في الوقت الحالي عليها فقط.