محمد قويض: مواجهة حتا «مفصلية» تمنح الظفرة الأمان

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتبر السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن مباراة فريقه مع حتا الجمعة، بالجولة 23 من دوري الخليج العربي، مفصلية وهدفه فيها تأمين البقاء في البطولة، والابتعاد أكثر عن دائرة الخط، مؤكداً أنه يتحسب جيداً للمنافس الذي يقدم مستويات جيدة في المسابقة.

وقال المدرب السوري اليوم: نبحث عن النقاط الثلاث في هذه المباراة، وندرك تماما أهميتها لحتا الذي يأمل فيها بصراعه من أجل تفادي الهبوط، نتوقع أن يكون الحذر الدفاعي حاضرا فيها مع بعض المغامرات الهجومية، ونحن نعرف تماما قدرات المنافس الذي قدم مباراة كبيرة جدا أمام بني ياس الجولة الماضية وقبلها أيضاً، وهو يملك بدلاء مميزين بعكس فريقي الذي يشكو من نقص كبير في أعمدته الأساسية.

وأضاف: نسعى لتقديم أداء أفضل عما قدمناه أمام شباب الأهلي بالجولة السابقة، وسنواصل منح اللاعبين المقيمين بالذات المزيد من الفرصة، تعرض إدريس الأمين لوعكة صحية مفاجئة ولن يكون معنا في المباراة لينضم بذلك لإبراهيم سعيد الذي دخل مرحلة التأهيل من الإصابة والرباعي خالد السناني وسهيل المنصوري وخالد بطي وسلطان الغافري.