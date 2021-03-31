رابطة المحترفين تعلن جوائز «الأفضل في مارس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، لشهر مارس، والتي تنظمها الرابطة برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، وذلك في إطار جهود تحفيز المتفوقين وإبراز أداء المتميزين.

جاء إعلان الفائزين مع نهاية التصويت عبر الموقع الرسمي، وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بمشاركة كبيرة من الجماهير ومتابعي دوري الخليج العربي، من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوج لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر مارس، بعد تألقه اللافت وتفوقه على منافسيه المرشحين، بول مبوكو لاعب الوحدة، خليفة الحمادي مدافع الجزيرة، فابيو ليما صانع ألعاب الوصل، والبرازيلي دودو لاعب خورفكان.

وحصد دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على منافسيه، مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين.

وظفر خالد عيسى، حارس مرمى العين، بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على الثنائي محمد الشامسي حارس الوحدة، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم، خلال منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الخليج العربي، التي ستنطلق مساء الجمعة 2 أبريل.

ويجري اختيار قائمة المرشحين لكل شهر عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، وتتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.