سلطان آل علي (دبي) يعدّ الموسم الحالي في دوري الخليج العربي استثنائياً على كافة الأصعدة، ولم يختلف وضع التحكيم عن ذلك إطلاقاً، ففي كل جولة نجد أخطاء بالجملة واعتراضات لا حصر لها وتقنية يتم التشكيك بها وذمم صارت عرضة لكل إسقاط وانتقاد حتى جاءت الاستقالات الجماعية وأخبار عن حكام أجانب لإدارة المباريات، ليظل لغز التحكيم حائراً بين مطرقة الإعلام وسندان الاتهام، فماذا تقول الأرقام؟
سلطان الأكثر حضوراً.. والجنيبي الأول في القرارات وصل عدد الحكام الذين أداروا مباريات دوري الخليج العربي إلى 22 حكماً على مدار 22 جولة (154 مباراة)، وبهذا الرقم يتفوق دورينا على الدوري الإنجليزي الذي أداره 19 حكماً والإسباني بـ20 حكماً، فيما يتفوق عليه الألماني والفرنسي بـ23 حكماً، بينما الإيطالي وصل إلى 42 حكماً. ويتواجد في دورينا 7 حكام يحملون الشارة الدولية، ويعد الحكم سلطان محمد صالح الأكثر إدارةً للمباريات بـ17 مباراة، يليه كل من عادل النقبي وأحمد عيسى بـ16 مباراة، ويحيى الملا، وحمد علي يوسف بـ15 مباراة، ثم أحمد سالم وعمر آل علي، ومحمد عبدالله بـ12 و11 و10 مباريات على التوالي. وقد أدار الحكام الثمانية فقط أكثر من 10 مباريات وبمجموع بلغ 112 مباراة خلال الموسم، وهو ما يشكل 73% من مجمل المباريات. وبالحديث عن الأرقام التفصيلية للحكام (الذين أداروا + 5 مباريات)، فتأتي مباريات الحكم سلطان محمد صالح الأعلى في معدل التدخلات بـ162 تدخلاً/ كل مباراة، ثم مباريات الحكم محمد عبيد خادم بـ150 تدخلاً/ مباراة. أما في معدّل احتساب الأخطاء، فلا يوجد أي حكم في دورينا يتفوق على الحكم عمار الجنيبي والذي يحتسب 32.4 خطأ/ مباراة، ثم يأتي يحيى الملا ثانياً بمعدل 29.8 خطأ/ مباراة. وبالمقارنة بين عدد الأخطاء المحتسبة نسبة إلى عدد التدخلات، فسيكون الحكم عادل النقبي في صدارة القائمة، حيث إنه يحتسب خطأً بعد كل 6.2 تدخّل، ثم سلطان محمد صالح وعمر آل علي بخطأ بعد كل 5.9 تدخل. والأخطاء بطبيعتها تقود إلى البطاقات بلونيها الأصفر والأحمر، ويعد الحكم أحمد عيسى الأكثر إشهاراً للبطاقات بلونيها على حد سواء بين كل حكام الدوري بمجموع 81 بطاقة صفراء و10 بطاقات حمراء، ويأتي من بعده الحكم يحيى الملا بـ67 صفراء و5 حمراء. وفي معدل البطاقات الممنوحة، يبقى عمار الجنيبي الأكثر إظهاراً للبطاقات الصفراء بمعدل 5.3/ مباراة. ويعد الحكم أحمد عيسى الأقل في عدد الأخطاء المحتسبة لإظهار البطاقة الصفراء بمعدل 5.4 خطأ لكل بطاقة، فيما يأتي عادل النقبي الأعلى بمعدل 10 أخطاء لإظهار البطاقة الصفراء.
عيسى «ملك» البطاقات.. والعاجل والبلوشي أصدقاء «الفار» وفي جانب استخدام تقنية الفار، فيعد الحكم سلطان محمد صالح الأكثر استخداماً للتقنية بـ27 مرة خلال 17 مباراة، وبمعدل قرارين كل مباراة تقريباً، فيما أتى الحكم أحمد عيسى ثانياً بـ16 مرة، ولكن يبقى الحكمان عبدالله العاجل (3 مباريات) وحسن علي البلوشي (مباراة واحدة) الأكثر عودة للفار في مبارياتهم بمعدل 3 مرات كل مباراة. ومن أهم الأرقام التي تجعل للحكم قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح هو القرب من الحدث أو اللعبة، وفي هذا الجانب لا يوجد أي حكم يملك معدل أفضل من عمر آل علي، حيث لا يبعد أكثر من 12 متر عن كل حدث يواجهه في المباريات. وفي الجانب المقابل يملك الحكم عمار الجنيبي المسافة الأعلى بين جميع الحكام بمعدل 15 متراً عن كل حدث، يليه عادل النقبي بمعدل 14.7 متر.
مقياس حقيقي يعد الوقت الفعلي المقياس الحقيقي لجودة مباريات كرة القدم، ولا شك أنّ تأثير الحكم مباشراً على ذلك، وفي دورينا يأتي الحكم أحمد حسن بلال متصدراً للقائمة بنسبة 58% من وقت المباريات، ولكنه لم يدر سوى مباراتين وهذا ليس مقياساً واقعياً، لذلك يعتبر الحكم الدولي عمر آل علي صاحب نسبة الوقت الفعلي الأعلى في مبارياته الـ11 بنسبة 53%، يليه عادل النقبي وحمد علي يوسف ومحمد عبدالله بـ52% مع أفضلية عدد المباريات للنقبي، فيما يعدّ الحكم عمار الجنيبي الأسوأ بنسبة 46% من وقت المباريات وإذا شملنا الذين أداروا عدداً أقل من المباريات، فسيكون عبدالله العاجل (3 مباريات) هو الأسوأ بين الجميع بنسبة 45%. ويعد الحكم أحمد حسن بلال صاحب أعلى مباراة بالوقت الفعلي، عندما أدار مباراة الجزيرة وحتا في الدور الأول وبلغ وقتها الفعلي 60:25 دقيقة، بينما خرجت مباراة النصر واتحاد كلباء الأخيرة وقراراتها المثيرة للجدل بأقل وقت فعلي، حيث لم يتجاوز 37:30 دقيقة بإدارة الحكم يحيى الملا، وبالنسبة للوقت بدل الضائع، فيأتي الحكم عبدالله العاجل (3 مباريات) بأعلى معدل وهو 11:08 دقيقة لكل مباراة!
أعلى المباريات في الوقت بدل الضائع: 15:55 اتحاد كلباء 2-1 عجمان - حمد علي يوسف 13:32 الوحدة 3-2 الوصل - عبدالله العاجل 12:52 الوحدة 3-0 خورفكان - يوسف الجسمي 12:38 عجمان 0-3 النصر - محمد عبدالله 12:34 الظفرة 1-5 الجزيرة - أحمد عيسى
أكثر الحكام إدارة للمباريات: 17 سلطان محمد صالح 16 عادل النقبي 16 أحمد عيسى 15 يحيى الملا 15 حمد علي يوسف 12 أحمد سالم خلفان 11 عمر محمد آل علي 10 محمد عبدالله حسن 9 عمار الجنيبي 9 محمد عبيد خادم
أعلى المباريات في الوقت الفعلي: 60:25 الجزيرة 2-0 حتا - أحمد حسن بلال 58:10 اتحاد كلباء 0-0 حتا - عمر آل علي 57:26 الفجيرة 1-3 بني ياس - حمد علي يوسف 57:00 شباب الأهلي 3-0 حتا - عمر آل علي 56:51 الجزيرة 3-0 النصر - يحيى الملا 56:36 الفجيرة 0-3 الجزيرة - أحمد عيسى
أقل المباريات في الوقت الفعلي 37:30 النصر 2-1 اتحاد كلباء - يحيى الملا 38:53 خورفكان 2-2 شباب الأهلي - سلطان محمد 39:03 الشارقة 2-1 الوصل - عمار الجنيبي 40:16 عجمان 0-1 اتحاد كلباء - عبدالله العاجل 40:43 الفجيرة 0-3 اتحاد كلباء - محمد عبيد خادم