فلاديمير يعترف: الفجيرة زاد بقاء «الإعصار» صعوبة

مراد المصري (دبي)

استهل الصربي فلاديمير مدرب حتا، المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الظفرة بعد غدٍ الجمعة في دوري الخليج العربي، بإرسال التعازي إلى شعب الإمارات بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الفخري لنادي حتا، مؤكداً أن النادي أوقف تدريباته لعدة أيام حداداً عليه.

وأكد المدرب أن مسؤولية «الإعصار» أصبحت أكثر صعوبة للبقاء في «الأضواء»، عقب فوز الفجيرة على النصر في الجولة الماضية، لكن فريقي يتمسك بحظوظه، ويؤمن أنه لا يوجد مستحيل، وأن فوز الفجيرة على النصر تحديداً أكبر دليل أن جميع الأمور ممكن أن تحدث في المباريات المقبلة.

وكشف المدرب عن جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة، باستثناء الأوزبكي خامداموف لظروف التحاقه بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن الفريق يركز على إيجاد الحلول من أجل الفوز في المباراة المقبلة.