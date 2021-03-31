«إكسبو 2020» راعياً رئيسياً لـ «الدوري الهندي للكريكيت»

دبي (وام)

أعلن امتياز الدوري الهندي الممتاز راجستان رويالز اليوم، شراكة مدتها عام مع إكسبو 2020 دبي، للموسم القادم من الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، والذي سيكون الموسم الرابع عشر في تاريخ البطولة.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 190 بلداً وملايين الزوار من أنحاء العالم.

وعلى مدى 182 يوماً من الإبهار البصري والتنوير الفكري والإلهام، سيستمتع الزوار ببرنامج نشط ومتنوع عامر بفعاليات الابتكار والثقافة والفنون والطعام والموسيقى والرياضة من كل بقاع الأرض.

وفي إطار الشراكة، سيبرز اسم إكسبو 2020 دبي، بوصفه راعياً رئيسياً، على الوجه الأمامي لقمصان راجستان رويالز، وهو ما سيسهم في نشر رسالة إكسبو بين الملايين من مشجي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم، مع تبقي 6 أشهر تحديداً على انطلاق فعاليات الحدث الدولي.

ويعد إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتجربة عالمية استثنائية تجمع شعوب العالم ودوله ومجتمعاته لمد جسور التواصل وإلهام التحرك الإيجابي والسعي لإيجاد حلول واقعية لتحديات العصر.

ومن جانبه، قال جيك لاش مِكْروم، الرئيس التنفيذي للعمليات في راجستان رويالز: يسعدنا أن يكون إكسبو 2020 الراعي الرئيسي للموسم القادم، في رويالز، يحركنا الطموح لنُحدث أثراً في المجتمع عبر لعبة الكريكيت، وهذه الشراكة مع إكسبو 2020 خطوة جديدة ومهمة في هذه الرحلة، ونرجو أن تحقق هذه الشراكة الإلهام والإبهار، وأن تُسهم في بناء علاقات كثيرة تستمر لفترة طويلة، وتصب في مصلحة المجتمع على نطاق أوسع.

ويمثل فريق رويالز، برئاسة مدير لعبة الكريكيت كومار سانغاكارا سريلانكا وبقيادة الكابتن سانجو سامسون «الهند»، وبنجومه الدوليين بن ستوكس ووجوس بَتْلر «إنجلترا» وكريس موريس «جنوب أفريقيا» اسماً عالمياً للشراكة مع إكسبو 2020 دبي في رؤيته.

وقال شولتو دوجلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي: يوحّد الدوري الهندي الممتاز وراجستان رويالز العالم عاماً بعد عام، عبر أحد الفعاليات الرياضية الأكثر إمتاعاً، وهو الأمر الذي يجعل الشراكة نموذجاً مثالياً ينسجم مع رؤية إكسبو 2020 دبي لجمع الشعوب والمجتمعات.

وكسر الدوري الهندي الممتاز الأرقام القياسية للمشاهدات في موسم 2020، حيث استقطب أكثر من 550 مليون مشاهد.

ومن المتوقع أن يشاهد الملايين من مشجعي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم فرقهم ويدعمونها في هذا الموسم من الدوري الهندي الممتاز، خصوصاً وأن الهند سوق رئيسي لاستقطاب الزيارات إلى إكسبو 2020 دبي، وسيكون لها جناحها الخاص في الحدث الدولي.