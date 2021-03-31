3 سفراء لدوري الخليج العربي في «كان 2021»

معتصم عبدالله (دبي)

ضمن دوري الخليج العربي تواجد 3 سفراء في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعدما أسهم ثنائي النصر ريان مينديز ومهدي عبيد في تأهل الرأس الأخضر والجزائر للنهائيات، فيما شارك الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان في رحلة تأهل منتخب بلاده للنهائيات بصدارة المجموعة الرابعة، في الوقت الذي أخفق فيه منتخب توجو، في ظل غياب الثنائي لابا كودجو مهاجم العين وبينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء.

وشهدت الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، ظهوراً خجولاً لسفراء دوري الخليج العربي، باستثناء مشاركة أبوبكر تراولي مهاجم عجمان أساسياً في مباراة منتخب بلاده جامبيا أمام الكونجو 0-1، ولم تؤثر الخسارة على صدارة توجو لترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وكان تراولي شارك بديلاً في مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا 1-0 ضمن الجولة الخامسة أيضاً.

وأبعدت الإصابة مهدي عبيد لاعب وسط «العميد» عن خوض مباراة منتخب بلاده الجزائر الأخيرة في التصفيات باكتساح ضيفه منتخب بتسوانا 5-0، ليعزز صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، وشارك عبيد أساسياً في مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه منتخب زامبيا 3-3 ضمن الجولة الخامسة، بعدما لنحو 61 دقيقة قبل استبداله في الحصة الثانية.

وغاب ريان مينديز قائد «الرأس الأخضر» عن التشكيلة الأساسية لمباراة منتخب بلاده المصيرية أمام موزمبيق 1-0 في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويضمن تأهله للنهائيات باحتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف الكاميرون المتصدر، وكان مينديز أسهم بفعالية في الفوز على الكاميرون 3-1 في الجولة الخامسة بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وأنهى منتخب توجو الذي تضم قائمته الموسعة الثنائي بينيل ملابا (اتحاد كلباء)، ولابا كودجو (العين) مشوار التصفيات في المركز الأخير لترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين فقط، بعدما فشل في الفوز خلال الجولتين الأخيرتين بالتعادل مع جزر القمر 0-0، والخسارة أمام ضيفه منتخب كينيا 1-2.

وبعيداً عن الأجواء القارة السمراء، قاد الثنائي شوكوروف لاعب وسط الشارقة وجلال الدين ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي منتخب أوزبكستان للتفوق على غانا 2-1 في تجربة ودية دولية بتسجليهما هدفي المباراة التي شهدت مشاركة مواطنهما أوديلجون هامروبيكوف لاعب شباب الأهلي أساسياً أيضاً.

وشهدت الودية الثانية لمنتخب أوزبكستان أمام العراق 0-1 مشاركة رباعية لسفراء دوري الخليج العربي شوكوروف، ماشاريبوف، هامروبيكوف، إضافة إلى دوستونبيك خامداموف لاعب النصر المعار لحتا والذي لعب بديلاً لراشيدوف.

وتدخل التجارب الودية لمنتخب أوزبكستان ضمن تحضيراته استعداداً لاستئناف المنافسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتتصدر أوزبكستان المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للسعودية التي لعبت أربع مباريات، و7 نقاط لسنغافورة و5 لليمن و4 لفلسطين.