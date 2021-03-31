بيريرا والحسن وباوزير يدعمون قائمة «الملك» أمام «السماوي»

علي معالي (الشارقة)

أصبح الثلاثي لوان بيريرا والحسن صالح وخالد باوزير، جاهزين للقمة بين الشارقة وبني ياس في الجولة 23 من دوري الخليج العربي «السبت»، بعد الشفاء الكامل لهم خلال الفترة الأخيرة، حيث تغيب بيريرا عن تشكيلة «الملك» لأكثر من مباراة، وكذلك الحسن الذي خرج من قائمة المنتخب بقرار من الجهاز الطبي، ولكنه تدرب في اليوم التالي من خروجه من المنتخب بعد استشارة الطبيب وبناء على التقارير، كما شفي خالد باوزير من العارض الصحي الذي جعله يغيب عن تشكيلة فريقه خلال الفترة الأخيرة، وسيكون الغائب الوحيد من تشكيلة الشارقة هو المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لمرضه.

وهناك الكثير من الحلول ستكون أمام عبد العزيز العنبري لاختيار البديل المناسب لغياب ويلتون منه الدفع بـ«لوان بيريرا» أو الاستعانة بواحد من الثنائي المواطن محمد خلفان أو سالم صالح، وسيكون لهذا الثنائي الدور المهم خلال الفترة المقبلة، وهناك أيضاً اتجاه بأن يتم تسجيل لوان بيريرا في القائمة الآسيوية كلاعب أجنبي رابع بديلاً عن ويلتون في ظل تسجيل الثلاثي إيجور كورنادو وكايو لوكاس وشوكوروف.

وبعد مباراة بني ياس بالدوري يبدأ «الملك» الاستعداد القوي لدوري أبطال آسيا، حيث يستضيف الشارقة منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم معه كل من باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني، والفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وخلال فترة الراحة الأخيرة من الدوري، حرص الجهازان الفني والإداري للشارقة على تأهيل اللاعبين بالشكل المناسب، أملاً في أن يستعيد الفريق قوته وينطلق من جديد في بطولة الدوري، التي يحمل لقب الدوري فيها، ويحتل الشارقة حالياً المركز الثالث خلف بني ياس المتصدر برصيد 48 نقطة، ثم الجزيرة 47 نقطة، والشارقة 41 نقطة.