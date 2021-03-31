منتخب الجودو يبدأ إعداده لـ«الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت استعدادات المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، المقرر إقامتها في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان خلال الفترة من 6 - 10 أبريل الحالي، وتقدمت للمشاركة فيها حتى الآن 31 دولة، من بينها 9 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الأردن، الكويت، لبنان، قطر، سوريا، واليمن.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن برنامج المنتخب الأول للجودو الذي تم وضعه عقب الفوز ببرونزية دورة ريو دي جانيرو عام 2016، يجرى تنفيذه بشكل دقيق على الرغم من الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا وتغيير مدرب المنتخب.

وجدد رئيس الاتحاد ثقته في منتخب الجودو الأول واللاعبين فيكتور وإيفان ومدربهما الجديد المولدوفي باكال فياسيسلاف، مؤكداً أن الهدف أولمبياد طوكيو، بعد أن خرج المنتخب مؤخراً من بطولة تبليسي جراند سلام 2021 بمكاسب فنية كثيرة، حيث ضمت البطولة 441 لاعباً ولاعبة من 80 دولة، وكشفت عن تحول كبير في خريطة الجودو بالعالم بصعود منتخب جورجيا البلد المضيف لصدارة منصة التتويج الذهبية لأول مرة، على حساب منتخبات عريقة وكبيرة بقيادة اللاعب الجورجي جيلا زاليشفيلي، صاحبُ القوة الخارقة الذي منح بلاده الذهبية الأخيرة بعد أن حقق الفوز على لاعب الجودو البرازيلي في الوزن فوق الثقيل رافاييل سيلفا الحائز على الميدالية العالمية والأولمبية، وكان فوزه حاسماً بعد أن تساوت منتخبات جورجيا ومنغوليا وكندا برصيد ميداليتين ذهبيتين، ليأتي الإنجاز الجورجي قبل أولمبياد طوكيو.

وستكون بطولة العالم في يونيو المقبل بالعاصمة المجرية بودابست في يونيو المقبل، الفرصة الأخيرة للمنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2021.