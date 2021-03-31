«طائرة العميد» تتخطى «السماوي» في ذهاب نهائي الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

فاز النصر على ضيفه بني ياس 3-2 في ذهاب الدور النهائي لدوري الرجال لكرة الطائرة، لتبقى مواجهة الإياب بين الفريقين على لقب الموسم الحالي 2020- 2021 مساء الجمعة المقبل على صالة نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي حاسمة، فيما ستقام مواجهة فاصلة بين الفريقين الثلاثاء المقبل حال التساوي في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت مواجهة ذهاب النهائي أداءً متكافئاً بين الفريقين، بعدما أنهى «السماوي» الشوط الأول متقدماً بنتيجة 26- 24، فيما تفوق «العميد» في الشوطين الثاني والثالث، ليعود بني ياس ويعادل النتيجة في الشوط الرابع، قبل أن يحسم أصحاب الأرض الشوط الخامس ويكسب نتيجة المباراة 3-2.

وتوج النصر بآخر ألقابه في دوري الرجال للكرة الطائرة موسم 2012- 2013، فيما يعود التتويج الأخير لبني ياس لموسم 2017- 2018، وذهب اللقب في آخر مواسم الدوري 2018- 2019 لنادي العين، مقابل إلغاء المسابقة في الموسم الماضي 2020- 2021 بسبب جائحة كورونا.

من جهته، حسم شباب الأهلي المركز الثالث بتفوقه على منافسه حتا في المباراة التي أقيمت في التوقيت ذاته على صالة نادي عجمان، وكان «الفرسان» خسر في «البلاي أوف» أمام غريمه النصر 2-3 ليفقد فرصة التأهل للنهائي، فيما خسر حتا 0-3 أمام بني ياس في مباراتي ذهاب وإياب الدور ذاته.