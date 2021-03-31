سلة الشارقة وشباب الأهلي.. النهائي الثالث

علي معالي (دبي)

يلتقي الشارقة وشباب الأهلي للمرة الثالثة في نهائيات كرة السلة رجال خلال 168 يوماً، فيما يؤكد تفوق الفريقين هذا الموسم بشكل لفت الأنظار، حيث يلعب الفريقان على نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الأحد المقبل المقبل في مدينة خورفكان، وهو كلاكيت ثالث مرة، حيث كان اللقاء الأول يوم 18 أكتوبر الماضي في نهائي بطولة دوري الموسم الماضي، والذي توج فيه الملك باللقب بعد غياب 16 عاماً، بقيادة المدرب المواطن عبدالحميد إبراهيم الذي أصبح علامة بارزة في تاريخ سلة الشارقة، كونه توج بآخر لقبين للدوري في مسيرة الفريق.

وبعد 146 يوماً استعاد شباب الأهلي لقبه من جديد في نهائي الدوري للموسم الحالي 2021، عندما واجه الشارقة، في قمة جاءت مثيرة للغاية بين الفريقين.

وبعد 22 يوماً من آخر نهائي بين الفريقين الكبيرين، يلتقي الفريقان مرة ثالثة على أغلى الألقاب الأحد المقبل، ولأول مرة أيضاً سيكون النهائي على صالة نادي خورفكان، في بادرة هي الأولى يقوم بها اتحاد اللعبة.

وكان الشارقة قد تأهل لنهائي الكأس بانتصار عريض على بني ياس بنتيجة «109-62»، في مباراة أقيمت على صالة نادي النصر، أدارها الدولي محيي الدين خطاب والدولي محمد ريان، وزيد ضياء، ولم يجد «الملك» صعوبة في تحقيق انتصاره «السماوي» في الأرباع الأربعة للمباراة بنتيجة «23-19 و36-16 و24-12 و26-15».

في حين تأهل شباب الأهلي على حساب النصر حامل اللقب بالفوز بنتيجة «77-67»، في لقاء جمعهما على صالة نادي الوصل، في مباراة أدارها الدولي يعقوب غابش، والدولي عامر سيجري وفاتح أوغلو، واحتاج «الفرسان» لضمان الفوز إلى حسم نتائج الأرباع الثلاثة الأولى بواقع «18-9 و27-24 و18-13»، فيما فشل العميد في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الرابع والأخير بواقع «21-14».