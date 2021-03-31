«الجو جيتسو العربي» يسجل حضوراً قوياً في «عالمية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتزامن جهود اتحاد الجو جيتسو للمساهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات موطناً عالمياً للعبة، مع مساعٍ تبذلها مختلف دول المنطقة للارتقاء بمستوى تلك الرياضة لديها، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال أعداد الرياضيين المتميزين الذين سجلوا للمشاركة في منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية في الفترة بين 6-9 أبريل المقبل، على الرغم من الظروف الصحية السائدة وإجراءات السفر المفروضة في معظم دول العالم.

ويشارك علي منفردي، حامل الحزام الأسود من البحرين في البطولة ضمن فئة وزن 69 كجم، وقد أعرب عن سعادته للحصول على فرصة المنافسة ضمن فعاليات هذه البطولة المرموقة، حيث قال: أشعر بسعادة كبيرة لمجرد التأهل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي لطالما هيمن على ألقابها الرياضيون من أميركا الجنوبية، وصعُب النجاح فيها على الساحة العالمية، لكني حرصت على التدرب بكل جد لتقديم أداء قوي أفتخر به وأرفع به اسم البحرين عالياً.

كما أعرب المنفردي عن امتنانه لاتحاد الإمارات للجو جيتسو لقاء تنظيمه النسخة 12 من البطولة، التي ستستقبل ألفي رياضي من جميع أنحاء العالم، في ظل هذه الظروف العصيبة، وقال: تُعد المشاركة والمنافسة ضمن فعاليات هذه البطولة فرصة لا تُعوض، وأنا ممتن للجهة المنظمة، نظير الجهود التي بذلتها للمضي قُدماً في إطلاق البطولة، لا بد أن مجتمع الجو جيتسو العالمي محظوظ للغاية ليحظى بهذه الفرصة للمنافسة ضمن هذه المنصة البارزة، وبالنسبة لي، لم أكن لأفوت فرصة المشاركة في هذه المنافسات إطلاقاً.

ومن جانبه، كشف اللاعب اللبناني كميل سليمان، الذي يُشارك في البطولة ضمن فئة الأساتذة، بأنّ إطلاعه على سجل أبوظبي الحافل بتنظيم الفعاليات العالمية في ظل الظروف الصحية الراهنة، جعله أكثر ثقة بسلامته أثناء السفر للعاصمة الإماراتية للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وقال: تُعتبر هذه أول مشاركاتي في بطولات الجو جيتسو منذ ظهور التحديات الصحية مطلع العام الماضي، وأنا متحمس للغاية حيالها.

وأضاف: تمكنت من مزاولة التدريبات بشكل منتظم، غير أنّ المشاركة في منافسة بأهمية هذه البطولة أمر يدعو للحماسة بالتأكيد، إضافةً إلى ذلك، حصلت على حزامي الأسود في شهر ديسمبر الماضي، وأتطلع قُدماً إلى النزال في الفئة الجديدة في مواجهة مجموعة من أبرز الرياضيين.

ومن جانب آخر، يُمثل قتيبة اللوغاني حامل الحزام الأزرق من دولة الكويت ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عن فئة 85 كجم. وفي سياق تعليقه على شعبية الجو جيتسو في منطقة الشرق الأوسط وما لاحظه من زيادة الإقبال على هذه الرياضية، قال اللوغاني: أعتقد بأنّ الجو جيتسو رياضة رائعة، ونحن نشهد بروز مجموعة من الرياضيين الموهوبين من منطقتنا على مدى الأعوام القليلة الماضية. ونلمس في الكويت إقبال أعداد متزايدة من الأشخاص على ممارسة هذه الرياضة، فضلاً عن ارتفاع مستويات الوعي حول فوائدها ومزاياها. وأتطلع قُدماً إلى تقديم أداء جيد في بطولة أبوظبي العالمية، لكي أسهم في رفع مستويات الاهتمام بالجو جيتسو في بلدي الأم.

وتبدأ فعاليات البطولة يوم الثلاثاء 6 أبريل بمنافسات الفئات تحت 18، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة، الذي سيشهد احتدام المنافسة بين أبرز الرياضيين والرياضيات لتحقيق المراتب الأولى.