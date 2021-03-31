«ممثلة العرب» تودع بطولة الحبتور لتنس السيدات

دبي (الاتحاد)

ودعت المصرية ساندرا سمير ممثلة العرب في بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات k 25، البطولة مبكراً، بالخسارة أمام النيوزيلندية بانتينما كوريكوف المصنفة 175 عالمياً، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في المجموعة الثالثة، بعد مباراة دراماتيكية استمرت ساعتين و25 دقيقة.

وقدمت ساندرا أداءً قوياً وفازت بالمجموعة الأولى 6-4 لكنها خسرت الثانية 3-6، ثم تعرضت لإصابة وانسحبت في الشوط الثالث. كما لم تكتمل فصول مباراة الهندية راينا والبيلاروسية شاليمار بسبب قلة خبرة الهندية وبنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء، وارتفعت سخونة مباريات البطولة بالتقدم في الأدوار وارتفاع مستوى اللاعبات المشاركات في المنافسات.

وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة مدير الاتصال بمجموعة الحبتور، أن النجاحات والمكاسب التي حصدتها البطولة الأولى لتنس السيدات k25 فاقت التصورات، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها عالم اللعبة والإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي يفرضه الاتحاد الدولي للتنس.

ووجهت الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة وكافة وسائل الإعلام التي عكست بتغطيتها المباشرة صورة رائعة للبطولة، وطالبت اللاعبات المواطنات والعرب بالحرص على المشاركة في مثل هذه البطولات لتطوير مستوياتهن، مؤكدة أن مجموعة الحبتور حريصة على دعوة عدد من اللاعبات العرب للمشاركة في الارتقاء بمستوياتهن والوصول إلى العالمية.