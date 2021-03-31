مبخوت.. ريادة «الهاتريك الدولي» بـ«العلامة 8»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يقتصر تألق علي مبخوت على المستوى المحلي فقط، كونه أصبح قريباً من الحصول على لقب الهداف التاريخي لدوري الخليج العربي، بعد تعديل رقم فهد خميس نجم الوصل السابق، ولكن يؤكد مبخوت في كل وقت أنه هداف من طراز فريد على المستوى الدولي أيضاً بعدما سجل «هاتريك» في مباراة الهند، ليصبح «الهاتريك» الثامن في تاريخه مع منتخب الإمارات، وليصنع رقماً جديداً لنفسه ولبلده، بعدما أضحى أكثر لاعب آسيوي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة مع منتخب بلاده، وكذلك هو أكثر لاعب عربي يسجل «هاتريك» مع منتخبه في المباريات الدولية.

ويعد مبخوت واحداً من أهم هدافي العالم على الصعيد الدولي، حيث يحتل المرتبة السابعة عشر في ترتيب الهدافين الدوليين على صعيد المنتخبات، ويمتلك هداف الجزيرة ومنتخب الإمارات 68 هدفاً في جعبته، فيما يعتلي الإيراني علي دائي صدارة الترتيب برصيد 109 أهداف يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 103 أهداف، وتحتوي القائمة على العديد من النجوم الكبار الذين لم ينجحوا في تجاوز رقم مبخوت مع الإمارات.