اتحاد الكرة يُعزز التعاون مع جامعة حمدان بن محمد

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكرة بمقره في دبي اجتماعاً مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، والدكتور فهد السعيدي نائب رئيس الجامعة لتنمية الجامعة، عذبة الكمدة نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تشمل تبادل الخبرات والبرامج والمناهج التعليمية، التي من شأنها أن تساهم في تطوير الكوادر الإدارية والفنية العاملة بالاتحاد، وكذلك صقل مهارات منتسبي الجامعة في مختلف التخصصات أثناء فترات التدريب الميدانية.

وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج والمناهج التي توفرها الجامعة، وهي إدارة الأعمال والجودة والتعليم الذكي والرعاية الصحية والبيئية، ومدى إمكانية الاستفادة من هذه البرامج لمنتسبي قطاع كرة القدم بالدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وغيرهم.