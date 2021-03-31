بطولة الخماسيات.. «حلم البرازيل» في «الإمارة الباسمة»

الشارقة (الاتحاد)

تقام يوم غدٍ، الجولة النهائية الوطنية على مستوى الدولة لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف»، أكبر بطولة عالمية لخماسيات كرة القدم، من أجل تحديد هوية الفريقين «واحد من الرجال وواحد من السيدات»، اللذين سيتأهلان للنهائيات العالمية التي ستقام في البرازيل خلال الصيف المقبل.

ويستضيف مجمّع مدار بالجادة بالشارقة، وجهة الترفيه العائلية العصرية، الجولة النهائية التي تسدل الستار على التصفيات الإماراتية التي شهدت مشاركة قرابة 2000 لاعب ولاعبة تنافسوا على مدى أكثر من 350 مباراة جرت في 14 موقعاً عبر إمارات الدولة السبع.

وتضمنت منافسات البطولة الوطنية هذا العام تصفيتين لفرق النساء، إلى جانب 12 تصفية لفرق الرجال، حيث سيتنافس الفائزون في نهائي تصفيات الإمارات للتأهل إلى النهائيات العالمية في «إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور» في مدينة برايا جراندي في البرازيل.

وسيسافر اللاعبون واللاعبات لكل من الفريقين الفائزين في النهائي الوطني، واللذين يتألفان من خمسة لاعبين أساسيين ولاعبي احتياط لكلّ فريق، إلى البرازيل لاحقاً هذا العام لتمثيل الدولة في البطولة الدولية، حيث سيحظى المتأهلون بفرصة اللعب مع نيمار وأربعة من أبرز أصدقائه النجوم.

وفي تعليقه، قال هشام سعيد خطاب، مدير إدارة العلاقات الحكومية بشركة أراد: «تعكس استضافة الجادة لهذه الفعالية الدولية التزامنا بتوفير مرافق رياضية وفق أعلى المعايير ضمن المجتمعات المبتكرة التي تشيدها أراد، حيث إننا حريصون على تعزيز التواصل المجتمعي وتشجيع عيش أنماط حياة صحية ومتوازنة في الإمارات».

واختتم خطاب حديثه بقوله: «نظراً للإجراءات والقيود الصحية التي تفرضها الدولة، فإننا نأسف لعدم السماح بحضور المشجعين لمشاهدة مجريات المباريات في الجادة، حيث سيتم بثها مباشرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي».