جارديل في رسالة للاعبي عجمان: المحاربون لا يستسلمون!

رضا سليم (دبي)

وجه البرازيلي دييجو جارديل لاعب فريق عجمان، والذي خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة، رسالة إلى زملائه اللاعبين مع دخول الفريق المرحلة الأصعب في الدوري ومحاولة الخروج من دوامة الهبوط والبقاء في الأضواء، وقال: «المحاربون لا يستلمون أبداً، طالما أن الفريق يملك حظوظ البقاء ولو بنسبة 1%، وعلينا أن ندرك أن حظوظنا في البقاء تساوي 99% وعلى جميع اللاعبين أن يقاتلوا في الملعب من أجل تحقيق هدف البقاء».

كان جارديل قد أجرى عملية جراحية بمركز «الفيفا» الطبي في دبي بعد إصابته بالرباط الصليبي في الركبة خلال التدريبات قبل مواجهة شباب الأهلي في الجولة 20 من دوري الخليج العربي، كان اللاعب قد انضم لفريق عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولعب 629 دقيقة خلال 7 مباريات وسجل 3 أهداف.

ووجه جارديل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» الشكر إلى إدارة النادي وكل من وقف بجانبه في أزمة الإصابة وأسرته وأطباء المركز وكل من وجه له رسالة للاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه في التعافي بعد إجراء العملية، وسيعود أفضل وأقوى مما كان.

ويبدأ فريق عجمان المشوار الصعب في المباريات المتبقية من عمر الدوري للدفاع عن حظوظه في البقاء، خاصة أنه يحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويبتعد عن الفجيرة في المركز الثاني عشر بفارق 3 نقاط، ويطارده حتا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.