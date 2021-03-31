ليزارازو يدافع عن «أنانية» مبابي مع «الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه النجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي انتقادات لاذعة وهجوماً شرساً، بسبب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة التي خاضها مع منتخب «الديوك» في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، واتهمه البعض بالأنانية الشديدة.

ولم تأت هذه الانتقادات من وسائل الإعلام الفرنسية أو المواقع الرياضية وبرامج التحليل الكروي فحسب، وإنما جاءه تحذير شديد اللهجة من ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب.

ولكن النجم الفرنسي المخضرم بيكسينت ليزارازو خالف الجميع وخرج بتصريحات لصحيفة «ليكيب» قال فيها إن ما يفعله مبابي أمر طبيعي جداً بالنسبة للمهاجمين الهدافين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وأضاف قائلاً: هذه الانتقادات والاتهامات مبالغ فيها.

وتساءل: هل تلومون أعظم مهاجمي العالم - كرونالدو مثلاً- وتحاسبونهم على أنانيتهم وإضاعتهم للأهداف؟! إنهم جميعاً يحملون تلك الصفة «الأنانية» ولولاها ما وصلوا إلى المستوى الذي هم عليه.

وعلق قائلاً: هكذا الحال أيضاً بالنسبة لمبابي، وهل ينسى أحد إنه لديه نفس المهارات ويتمتع بنفس الموهبة ويرتكب نفس الأخطاء.. أليس هو اللاعب الذي سجل في «كامب نو» 3 أهداف «هاتريك» في مرمى برشلونة؟

وتابع ليزارازو قائلاً: خلال أشهر قليلة يمكن لمبابي أن يتأهل بمنتخب «الديوك» إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل، ووقتها سنتحدث عن «ومضات عبقريته» كهداف ونجم سوبر.

واختتم ليزارازو تصريحاته لـ «ليكيب» بقوله: مع مبابي كل شيء مختلف، ومن الممكن خلال أيام قليلة أن يتحول من «عبقري مطلق» إلى «نجمة سينمائية فاشلة»، ومبابي في نظري لا هو ملاك، ولا هو شيطان.