بوادر صراع بين رونالدو وميسي بسبب أجويرو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي بات هو الجهة الأكثر احتمالاً لاستقبال النجم الأرجنتيني الهداف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، والذي أعلنت إدارة النادي عن انتهاء عقده بنهاية الموسم، ما يعني أنه سيصبح حراً في الانتقال إلى أي نادٍ مجاناً.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن إدارة يوفنتوس تسعى بقوة للتعاقد مع مهاجم من طراز عالمي، ولن تجد أفضل من أجويرو، لتدعيم خط هجوم الفريق الذي بدا سيئاً ومخيباً للآمال هذا الموسم رغم وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه، إذ خرج الفريق مبكراً من دوري أبطال أوروبا، وتراجع ترتيبه في الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة: إن يوفنتوس حدد اسم أجويرو لزيادة القوة الهجومية الضاربة للفريق، في ظل وجود رونالدو وباولو ديبالا أيضاً في هذا الخط، ليكون أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم.

وأضافت الصحيفة أن الدون كريستيانو وافق فيما يبدو على ألا يرحل عن «السيدة العجوز»، بشرط أن تبدي إدارة الفريق بعض الطموح في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة في المراكز التي تدعم هجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يسعى لتدبير أموره المالية، بحيث يمكنه دفع الراتب الكبير للنجم الأرجنتيني أجويرو، والذي كان يحصل على 15 مليون يورو سنوياً، أو سيحاول التوافق مع اللاعب على تخفيض هذا الراتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النادي الإيطالي بسبب جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار على ميزانية النادي.

وإذا كان رونالدو اطمأن بعض الشيء بعد علمه بمحاولات التعاقد مع أجويرو، فإن الصحيفة أشارت إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة يود أيضاً أن يرى «الكون» أجويرو معه في النادي الكتالوني، ليس فقط لأنه أرجنتيني مثله، وإنما لأنهما زميلان في منتخب «التانجو» وصديقان قديمان لطالما لعبا سوياً أيضاً في منتخبات الناشئين والشباب الأرجنتينية، ما ينبئ باحتمال ظهور بوادر صراع بين «السيدة العجوز» و«البارسا»، أو بمعنى آخر بين «الدون» و«البرغوث» حيث يسعى الجانبان للفوز بصفقة أجويرو الهداف التاريخي للسيتيزن.

والأهم من ذلك - والكلام للصحيفة- أن وصول أجويرو إلى كتالونيا، سيزيد أمل مسؤولي البارسا في إمكانية إغراء ميسي بالبقاء وعدم رحيله عن النادي عند انتهاء عقده في الصيف المقبل.