وفاة مدرب تناول مشروبًا غريبًا قبل تمرينه

توفي مدرب رياضي لم يتعد الـ 29 عامًا من عمره بعد تناوله مشروبًا غريبًا قبل تمرينه يحتوى على 200 مرة ضعف الكافيين الموجود في فنجان القهوة العادي.

واشتكى توماس مانسفيلد أب لطفلين، من تسارع مفاجئ في دقات قلبه ثم شعر بتوعك نقل على إثره إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.

وقال الطبيب الشرعي إن نتائج تشريح جثة المدرب تشير إلى أن السبب المؤقت لوفاته هو تسمم الكافيين بمقاطعة روثين الإنجليزية، وفق ما نقلته صحيفة "صدى البلد" عن «الديلي ميل» البريطانية.

وأضاف أنه تتراوح العديد من العلامات التجارية لمرحلة ما قبل التمرين من 150 مجم إلى 300 مجم من الكافيين لكل حصة، وتحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق الكافيين النقي على 3200 مجم.

وأكد أنه لا يزال من غير الواضح ما هو الخليط أو مقدار استخدام مانسفيلد من هذا المشروب خاصة أنه عادةً ما يرفع فنجان واحد من القهوة مستوى الكافيين في الدم إلى رقم 1 لكل لتر، وحوالي 2 إلى 6 اعتمادًا على القوة.