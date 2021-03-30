أجو حائر بين ألمانيا ونيجيريا

هانوفر (د ب أ)

كشف فيليكس أجو مدافع فريق فيردر بريمن الألماني ومنتخب الشباب الألماني عن أنه لن يستبعد تمثيل المنتخب النيجيري في المستقبل، وذلك رغم أنه خاض مباراتين مع منتخب الشباب الألماني. وقال أجو (21 عاماً)، إنه على اتصال بالألماني جيرنو رور المدير الفني للمنتخب النيجيري.

وأضاف: «بعد استدعائي للمرة الأولى للمشاركة الدولية، مع منتخب تحت 21 عاماً، فضلت تمثيل ألمانيا في الوقت الحالي؛ لأنني كنت أرغب في البقاء في بيئتي المألوفة». وولد أجو في ألمانيا لأب نيجيري، ولا يزال بإمكانه الاختيار بشأن المنتخب الأول الذي سيمثله.