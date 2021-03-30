المفاجآت عنوان انطلاقة الحبتور لتنس السيدات

دبي (الاتحاد)

سجلت انطلاقة بطولة الحبتور الأولى k 25 لتنس السيدات، مفاجآت مثيرة من الأدوار الأولى، بخروج المصنفتين الخامسة والسادسة أمام لاعبتين مغمورتين، حيث خسرت الهولندية اندي إيفروم المصنفة السادسة على يد الأوكرانية ماريانا، بعد مباراة قوية استغرقت ساعة و55 دقيقة، وانتهت بنتيجة 6 -1 و7-6، كما ودعت المصنفة الثامنة البلغارية ايزابيللا البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فاليريا بنتيجة 6 -3 و6 -4، بعد مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة. وفازت الكورية نالي هان على السلوفاكية تريزا بنتيجة 6 -2 و6-2 و6-0. بدورها فازت المصنفة الرابعة الأوكرانية داريا نيجور على التركية بيرفو سينجز بنتيجة 6-4 و6-3. وفازت المتأهلة الكازاخستانية جوزال على الإيطالية مارتينا بمجموعتين 6-1 و6-4.

وانطلقت البطولة بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع البطولة الدولية الرئيسية، حيث تتضمن 11 مسابقة في فئات تحت 12 سنة للبنين والبنات، وتحت 14 سنة للبنين والبنات، وتحت 16 سنة للبنين والبنات وتحت 18 سنة للبنين والبنات، إلى جانب مسابقات الرجال والسيدات والهواة.

ووجه أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس الشكر إلى مجموعة الحبتور، مشيداً بما قدمته من دعم للعبة، ما أسهم في نشرها وتطويرها على الصعد كافة، وقال: نقدر في اتحاد التنس هذا الدعم اللوجستي والمادي.