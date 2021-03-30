السلة 3x3 في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة 3x3 في كرة السلة للسيدات من مختلف الجنسيات بالدولة، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، ولجنة رابطة كرة السلة 6 أبريل المقبل في مدينة خورفكان.

وأكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن هناك العديد من الأهداف لهذه البطولة منها ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وقالت: نسعى بالتعاون مع كافة الجهات الرياضية المسؤولة إلى تنشيط اللعبة على مستوى الدولة.