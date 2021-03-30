«المبارزة» يبحث عن انطلاقة جديدة من «مونديال القاهرة»

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للمبارزة في دخول الفقاعة الطبية اعتباراً من اليوم، استعداداً لانطلاق بطولة العالم للمبارزة للناشئين والناشئات التي تستمر حتى 11 من أبريل المقبل، في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وسط مشاركة كبيرة تصل إلى 55 دولة بعدد 750 لاعباً ولاعبة تقريباً، ويطمح منتخبنا الوطني الذي يقيم معسكراً تدريبياً مع نظيره المصري، في الخروج بأفضل النتائج التي تضمن له تحسين التصنيف الدولي.

ومع الدخول في الفقاعة الطبية، أعلنت زينب الحوسني «18 عاماً» لاعبة نادي الشارقة الرياضة للمرأة، التحدي قائلة: شاركت من قبل في بطولة العالم بدبي، وحصلت على أعلى تصنيف اللاعبات الإماراتيات، وستكون القاهرة نقطة انطلاق جديدة لي بحثاً عن الأفضل، وحصد أكبر عدد من النقاط، وحلمي هو أن أجد نفسي يوماً في دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت فجر المرزوقي «18 عاماً»: خضنا معسكراً تدريبياً في القاهرة مع منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة، وأنا مستعدة لخوض البطولة العالمية الأولى لي، وأبحث خلالها عن التصنيف وبدأت اللعبة تتطور عندنا، بسبب الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتوفير الأدوات والمعسكرات الداخلية والخارجية.

وأضافت: أبحث عن التصنيف العالمي وهدفنا المستقبلي التواجد في الأولمبياد، واخترت المبارزة كونها رياضة مختلفة، وكنت الأولى في أسرتي، ولكن حالياً هناك عدد من أسرتي وأقاربي في مجال اللعبة.

وقالت اللاعبة شيخة الزعابي «16 عاماً»: أول بطولة عالم أشارك فيها، ومارست المبارزة من عمر 10 سنوات، وسبق لي أن شاركت في بطولة بالأردن، وهذه البطولة هي الثانية في مشواري الخارجي، بخلاف عدد من الألقاب المحلية.

من جانبها، أكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على وجود تنسيق كامل مع الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي وبقية الأندية التي تمارس اللعبة، مما سيجعل المنظومة تسير بشكل إيجابي نحو تحقيق الأهداف المرجوة في لعبة المبارزة.