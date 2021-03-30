الشارقة يفرض سيطرته على «بساط التايكواندو»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بحضور المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية، طاقم فريق التايكواندو المتوج ببطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمواطنين «فئة الرجال» وذلك بمقر الإدارة في سمنان.

وكان أبطال تايكواندو «الملك» توجوا ببطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمواطنين، وحصلوا على كأس المركز الأول بعد أن نالوا 7 ميداليات ملونة، منها 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية ومثلها برونزية، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الفردية بنادي الشارقة في الحزانة، وشارك فيها 35 لاعباً من 9 أندية بالدولة.

وأشار المدفع خلال الاستقبال إلى أن مجلس الإدارة يولي الألعاب الفردية اهتماماً خاصاً، وهو نابع من المتابعة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته لها، علاوة على الدعم المستمر من مجلس الشارقة الرياضي، ولابد لنا من الإشادة بإدارة الألعاب الفردية التي تقدم عملاً مميزاً كان نتاجه بطولات ونجاحات واضحة.

وأشاد المدفع بالروح العالية التي يتحلى بها لاعبو التايكواندو والإنجازات المستمرة التي ظل يحققها الفريق عقب عودة النشاط، داعياً اللاعبين للمحافظة على المكتسبات والاهتمام بالجانب الأكاديمي، الذي ينمي قدرات اللاعبين ويساعدهم في تطوير أنفسهم مستقبلاً، والاهتمام أكثر بالوقاية وتحصين أنفسهم في ظل الظروف الحالية من جائحة كوفيد-19.

من جانبه قدم المهندس سليمان الهاجري، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة على الاهتمام والدعم المتواصل الذي تجده الألعاب الفردية، وحرصه الدائم على التواجد في بطولاتها وتقديمه الدعم المعنوي وتشجيع اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.

وقال الهاجري: النتائج الجيدة التي ظلت تحققها فرقنا هي ثمرة الجهود المبذولة على مستوى النادي من كافة الأعضاء والمشرفين والإداريين، علاوة على الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي وحرصه على أن تكون ألعاب الإمارة في المقدمة دائماً، وهو ما يدفعنا في الألعاب الفردية لمضاعفة الجهود لتحقيق الطموحات.