موريتانيا تحجز البطاقة العربية السابعة في «كان 2021»

بانغوي (أ ف ب)

بلغت موريتانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم «كان»، للمرة الثانية على التوالي في تاريخها، بفوزها على مضيفتها جمهورية أفريقيا الوسطى 1-صفر الثلاثاء في بانغوي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات نسخة 2021، المقررة مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وسجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وحققت موريتانيا الأهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة) والذي يستضيف بوروندي لاحقاً.

وباتت موريتانيا سابع منتخب عربي «رقم قياسي» يتأهل إلى النهائيات بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر.

وبلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها أمام ساحل العاج 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وسجل ويلي بولي (3) وفرانك كيسييه (19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (76) أهداف ساحل العاج، وغيبيتو غيتانيه كيبيديه (74) هدف إثيوبيا.

واستفادت إثيوبيا من سقوط مدغشقر في فخ التعادل أمام ضيفتها النيجر صفر-صفر للظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة.

وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف ساحل العاج التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 21 هي مالي وغينيا «المجموعة الأولى»، بوركينا فاسو ومالاوي «الثانية»، غانا والسودان «الثالثة»، الجابون وجامبيا «الرابعة»، المغرب وموريتانيا «الخامسة»، الكاميرون المضيفة «السادسة»، مصر وجزر القمر «السابعة»، الجزائر وزيمبابوي «الثامنة»، السنغال «التاسعة»، تونس وغينيا الاستوائية «العاشرة»، ساحل العاج وإثيوبيا «الحادية عشرة» ونيجيريا «الثانية عشرة».

وتبقى ثلاث بطاقات ستحسم لاحقاً في ختام الجولة السادسة للمجموعات السادسة والتاسعة والثانية عشرة.

وانحصرت المنافسة في المجموعة السادسة بين الرأس الأخضر الثانية (7 نقاط) ورواندا الثالثة (5 نقاط) وموزامبيق الرابعة (4 نقاط).

ويحل منتخب الرأس الأخضر ضيفاً على موزامبيق، ورواندا ضيفة على الكاميرون.

وتتنافس الكونغو مع غينيا بيساو على البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة عندما يلتقيان على أرض الأخيرة.

وتملك الكونغو 8 نقاط مقابل 6 لغينيا بيساو.

وسيكون الأمر ذاته في المجموعة الثانية عشرة بين بنين الثانية (7 نقاط) وسيراليون الثالثة (4 نقاط) عندما تلتقيان على أرض الأخيرة.