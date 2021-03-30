«دويتو غنائي» يجمع بلقيس وفايز السعيد في ختام كأس الخليج العربي

مراد اليوسف (دبي)

تستعد رابطة المحترفين لتجهيز حفل غنائي استعراضي في يوم ختام كأس الخليج العربي لكرة القدم، على استاد الشارقة، حيث ينتظر أن يتضمن الحفل تواجد الفنانين بلقيس أحمد وفايز السعيد في أرض الاستاد لأداء أغنية تم تسجيلها وتنفيذها في دبي خصيصاً لهذه المناسبة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار ومن ألحان فايز السعيد نفسه، وتوزيع الفنان حسام كامل، والتي تحمل كلمات وطنية تتغنى في حب الإمارات وإنجازاتها في كل الأصعدة.

وتقام الاحتفالية رغم غياب الجمهور عن المدرجات لظروف كورونا، حيث سيتم نقلها عبر القنوات الرياضية المحلية في الدولة ضمن جدول الحفل الذي يتضمن عددا من الفقرات الأخرى.

وكان استوديو حسام كامل قد جمع الثلاثي بلقيس أحمد وفايز السعيد والشاعر علي الخوار يوم أمس، حيث تم الانتهاء من العملية الإنتاجية للدويتو الذي أنتج لصالح رابطة المحترفين.