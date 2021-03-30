«عرين المانشافت» في حراسة شتيجن

دوسلدورف (د ب أ)

يلعب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم مباراته أمام منتخب مقدونيا الشمالية غداً الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بنفس التشكيل الذي لعب به أول مباراتين، ولكن سيتم الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن في مركز حراسة المرمى بدلاً من مانويل نوير.

وقال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، في مؤتمر صحفي اليوم: إن تير شتيجن، حارس برشلونة، سيحل محل نوير الذي لعب في المباراتين اللتين فاز بهما المنتخب الألماني على آيسلندا ورومانيا.

ولم يكشف لوف عن إجراء أي تغييرات أخرى في التشكيل، قائلاً: «لم يحدد بعد» ما إذا كان تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، سيلعب في التشكيل الأساسي للمرة الأولى في المباريات الثلاثة.

ويمكن أن يعود روبين جوسينز، لاعب أتالانتا الإيطالي، للعب في مركز الظهير الأيسر بدلاً من إمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند بعد أن أصبح جاهزاً للعب.

وقال لوف: سنواصل الاعتماد على نفس التشكيل في أغلب المراكز، وتوقع أن يتم بذل جهد كبير في أول لقاء يجمع المنتخب الألماني بنظيره مقدونيا الشمالية.

وقال إلكاي جويندوجان لاعب الفريق: سعيد للغاية أننا بدأنا التصفيات بانتصارين. هذا يجعل من المهم أن نعقبهم بانتصار وحصد كافة النقاط من المباريات الثلاثة في هذه المجموعة.

وقال لوف: إن جويندوجان، لاعب مانشستر سيتي، سيرتدي شارة القيادة بدلاً من نوير في المباراة أمام مقدونيا الشمالية.