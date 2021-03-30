تتويج منغوليا والهند بكأسي آسيا للشطرنج

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج السريع لفرق الناشئين تحت 14 سنة للذكور والإناث، بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة من 21 دولة آسيوية، حيث توج منتخب منغوليا بلقب بطولة الفتيات برصيد 17 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد ومن دون أي خسارة، بينما حلت إيران ثانية برصيد 15 نقطة.

وفاز منتخب الهند بذهبية بطولة الناشئين برصيد 15 نقطة بعد 7 انتصارات وتعادل وحيد، وجاءت إيران في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وأقيمت البطولة أونلاين من خلال موقع «تشيس دوت كوم» طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 10 دقائق للمباراة، مع إضافة 5 ثوان لكل لاعب عن كل نقلة من بداية المباراة وفقاً لنظام الشطرنج السريع.

حضر حفل الختام عبر الإنترنت، هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي وألقى كلمة الاتحاد حيث هنأ الفائزين، مؤكداً على أهمية هذه المرحلة العمرية للناشئين والناشئات أقل من 14 سنة لكونها فترة انتقالية ونقطة ارتكاز لمرحلة الاحتراف، كما نقل فيها للحضور والمشاركين تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي، وأضاف: الهدف هو بناء الكوادر وصقل المواهب مثمناً جهود اتحاد سريلانكا للشطرنج برئاسة الحكم والمنظم الدولي ويجيسوريا لكشمان مدير البطولة.