منتخب المصارعة ينتظم في معسكر الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق أمس بالفجيرة معسكر المنتخب الوطني للمصارعة للشباب والناشئين، في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي يستمر حتى يوم 6 أبريل المقبل، استعداداً للمشاركات الخارجية، وضمت قائمة المنتخب 6 لاعبين من فئتي الشباب والناشئين والطاقم الفني والطبي، المكون من شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وتوفيق السيد المدرب العام، والمدرب نوار الحاج ومحمد سيف الدين معالج.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، استضافة نادي الفجيرة للفنون القتالية لفعاليات المعسكر بصورة شاملة، مساهمةً في دعم مسيرة اللعبة، متمنياً أن يحقق المعسكر أهدافه التي أقيم من أجلها.

من جهة أخرى، تنظم الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي واتحاد المصارعة والجودو، دورة إعداد حكام رياضة المصارعة من المستوي الثالث المحلي «الجزء 1/2»، وذلك يومي 3 و10 أبريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، ويحاضر فيها الحكمان الدوليان إسلام الشيشي وشعبان السيد المدير الفني لاتحاد المصارعة والجودو.

وخاطب اتحاد المصارعة والجودو الراغبين في المشاركة عبر رابط الدورة، والذي يعد شرطاً أساسياً للحصول على الشهادة، ولا يجوز حضور مجموعة من الأشخاص على رابط واحد، حيث سيتم إصدار الشهادة لصاحب الرابط فقط، وأكد التعميم على ضرورة المشاركة الندوة عبر الإنترنت.