إشادة عالمية بإطلاق اسم حمدان بن راشد على «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

أشادت الوفود المشاركة في بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بقرار اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، بإطلاق اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على بطولة الريشة الطائرة «دبي 2021»، والتي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأجمعت الوفود على عطاء فقيد الإمارات في كافة المجالات، باعتباره أحد القيادات التي تفخر الدولة بعطائه وإنسانيته ولا سيما في مجال «أصحاب الهمم».

وأجمعت الوفود أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من الشخصيات التي أسهمت في العديد من المجالات الإنسانية في الإمارات وخارجها بمآثره الكثيرة على الصعد كافة.

ووصفت النسخة الثالثة لبطولة الريشة الطائرة بالاستثنائية، كونها تحمل اسم أحد الشخصيات التي أسهمت في تأسيس دولة الإمارات والارتقاء بها.

من ناحيته، أكد جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي، أهمية تلك النسخة التي تحمل اسماً غالياً، مثمناً قرار اللجنة المنظمة، وقال: لن ننسى إسهاماته الكبيرة في قطاع «أصحاب الهمم» كونه الأب الروحي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مما أسهم في دفع مسيرته.

وقدم جمال المشعل رئيس وفد الكويت، خالص العزاء إلى الإمارات، مؤكداً اعتزازه كثيراً بالمشاركة في بطولة تحمل اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كونه من رجالات الإمارات الأوفياء لوطنه وشعبه والمقيمين على أرضها.

وأعربت دينا أبوزيد عضو الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، عن فخرها بالمشاركة في حدث بقيمة بطولة تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد، مبينة أن المنتخب الإسباني يشارك في هذا الحدث في نسختين متتاليتين.

وقالت: شاهدت عملاً كبيراً في أروقة اللجنة المنظمة بأطقمها المختلفة من أجل توفير كل عوامل النجاح لنسخة دبي 2021 التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

من جانبه، أعرب ديرلي ديلجادو مدرب بيرو، عن فخر منتخب بلاده بالمشاركة في بطولة حمدان بن راشد، حيث عرفت من اللجنة المنظمة أن تغير مسمى نسخة دبي، يأتي تقديراً وعرفاناً لفقيد الإمارات.



