«شديد» بطل كأس منصور بن زايد في الكويت

الكويت (الاتحاد)

توج الجواد «شديد» لإسطبل النشاما بقيادة الفارس فيصل الفرماوي، بطلاً لكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتنظيم وبرعاية مهرجان سباقات سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أمس الأول بمضمار نادي الصيد للفروسية.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتدادًا للتعاون المستمر بين الكويت والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

واجتذب السباق 16 من نخبة الخيول، وقدم الجواد «شديد» عرضاً مبهراً نال به الإعجاب من قبل المراقبين، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه ووصيفه «فرح الشام» للشيخ سعد فهد صباح الصباح، وقيادة الفارس عبد الله الفراج.

وقطع «شديد» مسافة السباق البالغة 2200 متر، في زمن وقدره 2:37:90 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «جي أي كون» لإسطبل الأبرق، وبقيادة الفارس سالم العجمي.

شهد السباق وتوج الفائزين د.مطر حامد النيادي سفير الدولة لدي الكويت، الذي تسلم بدوره درع تذكاري مقدم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

وحضر مراسم التتويج عبد الله محمود فيروز مدير عام نادي الصيد والفروسية، وحمدان العضيلة مدير العلاقات العامة.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، نادي أبوظبي للصقارين، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.