الجو جيتسو يتحفز لـ «بصمة» النسخة 12 من «عالمية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن استعداد نخبة من اللاعبين الإماراتيين، وفي مقدمتهم الثلاثي العالمي عمر الفضلي وفيصل الكتبي ووديمة اليافعي، لتحقيق نتائج متميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث ستشهد النسخة الثانية عشرة من البطولة مشاركة أبرز نجوم اللعبة العالميين على بساط «جو جيتسو أرينا» في العاصمة أبوظبي بين 6-9 أبريل المقبل.

وتُقام النسخة الـ12 من البطولة العالمية الأكبر والأكثر تميزاً في عالم الجو جيتسو، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان اللاعب عمر الفضلي قد اكتسب مكانة مرموقة في فئة 62 كجم، بعد فوزه بعدد من البطولات العالمية والألقاب الآسيوية، بالإضافة إلى نيله الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو نسخة 2019. بينما يسعى فيصل الكتبي إلى الفوز بميدالية جديدة خلال هذه النسخة من البطولة، بعد إحرازه الميدالية الفضية في فئة 85 كجم في النسخة السابقة. في حين تسعى وديمة اليافعي، صاحبة الـ 21 ربيعاً وإحدى المواهب المحلية الواعدة، إلى الفوز بالميدالية الذهبية في نسخة هذا العام من البطولة المرتقبة.

وبعد الظروف غير المسبوقة التي شهدها عالم الرياضة خلال العام، توجّه فيصل الكتبي بالشكر لاتحاد اللعبة على اهتمامه الكبير بالرياضيين، وحرصه على بقاء مجتمع الجو جيتسو على تواصل مع هذه الرياضة.

وقال الكتبي: أعبّر عن خالص امتناني لاتحاد الجو جيتسو على تنظيمه بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ أُلغيت الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، ولم يكن هناك أخبار مؤكدة عن مواعيد إقامة البطولات، ومع ذلك، اتبع الاتحاد نهجاً استباقياً في تنظيم معسكرات التدريب المغلقة والمنافسات المحلية، وأنا سعيد للغاية لتمكّني من الاستفادة من هذه الفرص للحفاظ على لياقتي وجاهزيتي.

من جانبه، أشاد عمر الفضلي بجهود اتحاد الجو جيتسو قبل بدء الموسم المحلي لعام 2021، الذي حرص على مشاركة اللاعبين الإماراتيين من مختلف الأحزمة في عددٍ كاف من النزالات التدريبية والتنافسية قبل موعد انطلاق بطولة أبوظبي العالمية. وقال الفضلي: لا مجال لنقاط الضعف في بطولة من هذا المستوى، إذ سنواجه أقوى المنافسين في العالم، لذا ينبغي أن تكون تحضيراتنا شاملة لتقديم أفضل ما لدينا في جميع النزالات، وأنا سعيد للغاية لمشاركتي في بطولات مختلفة واختبار تقنيات متنوعة وسط أجواء تنافسية على مدى الشهرين الماضيين، حيث حرصت خلالهما على صقل لياقتي البدنية، وأنا على ثقة بأنني سأقدم أداءً عالياً في البطولة.

وكان الاتحاد قد دعم حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد-19، وحرص على تلقّي أكبر عدد ممكن من الرياضيين للقاح، الأمر الذي كان له أثر كبير على معنوياتهم، وأوضحت وديمة اليافعي: تلقّى معظم اللاعبين اللقاح، وهو ما عزز ثقتنا بأنفسنا وبقدراتنا. وكلنا ثقة بأن سلامتنا وعافيتنا بأيدٍ أمينة، وهذا ما أتاح لنا التركيز بالكامل على التدرب لتقديم أداء مميز في البطولة المرتقبة. وتغمرني الحماسة لخوض النزالات وتقديم أفضل ما لدي تحت الضغط الفريد الذي تفرضه فعالية عالمية بهذا الحجم. وجرت استعداداتي على أتمّ وجه، إذ حظيت بفرصة المشاركة وتقديم أداء جيد في عدد من البطولات، وأتطلع للمشاركة وتحقيق الانتصارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات «فئة الشباب» يوم الثلاثاء 6 أبريل تحت 18 وتحت 21 عاماً، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات «فئة المحترفين» فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة، الذي سيشهد احتدام المنافسة بين أبرز الرياضيين والرياضيات لتحقيق المراتب الأولى.