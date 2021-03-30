بني ياس يجهز النوبي لمواجهة الشارقة

مصطفى الديب (أبوظبي)

بدأ سهيل النوبي نجم بني ياس المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة الشارقة المرتقبة السبت المقبل في إطار منافسات الأسبوع 23 من دوري الخليج العربي.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة، لا سيما وأن الجهاز الطبي بذل مجهودات كبيرة في تجهيز اللاعب بعد الإصابة التي كانت قد لحقت به في مباراة حتا بتمزق خفيف في العضلة الخلفية.

وينضم اللاعبون الدوليون لتدريبات الفريق غداً بعد خوض مباراة الهند الودية، استعداداً لتصفيات مونديال 2022، ويعد الجهاز الفني برنامجاً خاصاً للدوليين خلال اليومين المقبلين.

في شأن آخر، أصبح في حكم المؤكد عدم استمرار سلطان الشامسي لاعب وسط الفريق مع «السماوي» في الموسم الجديد، حيث لم يرد اللاعب ووكيله على عرض النادي حتى الآن، وهناك أنباء قوية عن توقيعه للعين بداية من الموسم المقبل، فيما تعاقد النادي مع اللاعب حسين عباس المعار من الوحدة ليصبح لاعباً في صفوف الفريق لثلاث سنوات مقبلة.