صراع «ثلاثي» على لقب «الأولى»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

مع اقتراب سباق دوري الدرجة الأولى من نهايته بجولاته الأربع الأخيرة القادمة، يبدو أن السباق سيكون ساخناً بمشاركة ثلاث فرق تتنافس بشكل رئيسي على اللقب وبطاقتي التأهل لدوري المحترفين.

العروبة المتصدر الحالي برصيد 34 نقطة، وبالتساوي مع البطائح بنفس الرصيد، وبفارق نقطة عن الإمارات «الثالث» هي الفرق المرشحة للقب وللصعود.

وبتبقي 4 جولات فقط، سيكون الصراع بينهم قوياً للغاية، فالعروبة يحتاج إلى 4 حالات فوز فقط ليعلن عن نفسه بطلاً تاريخياً للدوري للمرة الثانية في تاريخه وبلوغ النقطة 46، والتي لن يبلغها أحد بالدوري حتى البطائح المتعادل معه بالرصيد، لأن البطائح لديه 3 مباريات وأقصى ما سيستطيع جمعه هو 9 نقاط للوصول للنقطة 43 فقط.

وبالنظر للجدول والمباريات المقبلة للفرق الأربعة، فإن المتصدر لديه 4 مواجهات ثلاث منها سهلة نظرياً أمام مسافي ومصفوت والذيد ثم يواجه بالجولة الأخيرة البطائح.

أما البطائح فتتبقى له ثلاث مباريات بسبب ظروف الجدول، وسيلعب أمام دبا الفجيرة في قمة صعبة وأمام العربي ثم العروبة في آخر المباريات.

أما «الصقور»، فلديه دبا الحصن وهي أصعب لقاءاته ثم يلاقي التعاون ومصفوت ومسافي وهو المشوار الأسهل بالدوري فلن يواجه أي فريق منافس على اللقب.

وبهذا الوضع، فإن ملامح بطاقتي التأهل ستذهب للفائز والمستفيد من المواجهات، لأن فرقاً مثل مسافي ومصفوت ستكون أساسية في تحديد الفائز باللقب ووصيفه، والصراع سيكون قوياً حتى نهاية الجولة الأخيرة

مباريات العروبة:

مسافي

مصفوت

الذيد

البطائح

مباريات الإمارات:

دبا الحصن

التعاون

مصفوت

مسافي

مباريات البطائح:

دبا الفجيرة

العربي

العروبة