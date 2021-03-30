بوفون يرفض الاعتزال في المركز الثاني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يفكر الإيطالي النجم المخضرم جيانلويجي بوفون (43 عاماً) حارس مرمى يوفنتوس، بجدية شديدة في الرحيل عن «السيدة العجوز» في نهاية الموسم، مبدياً استياءه من قلة عدد المباريات التي شارك فيها هذا الموسم مع الفريق (10 مباريات فقط).

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن بوفون لو رحل بالفعل، فستكون تلك هي المرة الثانية التي يغادر فيها يوفنتوس في غضون 3 سنوات، بعد أن رحل في المرة الأولى إلى نادي باريس سان جيرمان في عام 2018.

وقالت الصحيفة: إن بوفون يسعى إلى خوض تحدٍ جديد أخير وكبير في مسيرته الاحترافية الطويلة، ويرغب في أن يستمتع باللعب موسماً آخر على أعلى مستوى، قبل أن يعلن اعتزاله النهائي، ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك وهو في المركز الثاني أو رقم 2 في حراسة المرمى، وإنما يرغب في أن يختتم مشواره حارساً أساسياً.

وأضافت الصحيفة أن بوفون بطل العالم مع منتخب إيطاليا في مونديال ألمانيا 2006، سيكون سعيداً إذا انضم إلى نادٍ كبير آخر، ولا يفكر في العودة إلى نادي بارما الذي بدأ فيه مسيرة الشباب ومسيرته الاحترافية خلال الفترة من 1991 إلى 2001، ولكنه سيجد صعوبة بالغة في اللعب لنادٍ أوروبي كبير، نظراً لأن معظم الأندية الكبيرة لديها حراس مرمى على أعلى مستوى، ما يعني أنه لن يجد نقطة انطلاق جديدة تتناسب مع طموحاته.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: إذا لم يجد بوفون أي فرصة للعب لنادٍ كبير، فإنه سيضطر إلى الاعتزال رسمياً في الصيف المقبل، لينهي مسيرة طويلة حافلة بالبطولات والألقاب.