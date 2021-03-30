الفجيرة يفاوض بلعربي من أجل البقاء

فيصل النقبي (الفجيرة)

بدأت إدارة نادي الفجيرة مفاوضات مكثفة مع لاعبه التونسي فراس بلعربي، وذلك من أجل استمراره في الموسم المقبل مع الفريق الذي يصارع من أجل البقاء هذا الموسم في دوري الخليج العربي.

وتم انتداب بلعربي قادماً من النجم الساحلي في بداية الموسم، وحقق أرقاماً جيدة مع «الذئاب»، حيث لعب 19 مباراة مع الفريق وسجل 6 أهداف، كما قام بصناعة 4 أهداف للفريق ويعتبر أحد نجوم الفريق حالياً.

من جانب آخر تكتمل صفوف الفريق بعودة جميع المصابين، استعداداً للقاء شباب الأهلي في الجولة 23 للدوري.

ونجح «الذئاب» في الفوز على شباب الأهلي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين، ويسعى لتكرار فوزه من أجل الابتعاد عن المنافسة على القاع في آخر أربع جولات من المسابقة.